'Samo še par ur nas loči do zgodovinske prve tekme na olimpijskih igrah'

Dolga leta ste na čelu Odbojkarske zveze Slovenije. Vem pa, da si skupaj s fanti niste želeli ničesar bolj kot tega, da bi Slovenija nekega dne zaigrala na olimpijskih igrah. To vam je uspelo. V Parizu ste. Je občutek kaj drugačen?

Ja, seveda je zdaj res, da nas samo še par ur loči do naše zgodovinske, prve tekme na olimpijskih igrah. To je tekma, ki se nam je skozi ta štiriletna olimpijska obdobja ves čas nekako izmikala. Imeli smo jo že praktično v rokah v nekih obdobjih, olimpijske vozovnice pa so se nam izmuznile. Vemo vsi, kako je šla zgodba s tisto famozno tekmo s Francijo. In tako nekako je že kazalo, da morda te naše sanje ali pa sanje te generacije, teh fantov morda ne bodo celo nikoli izpolnjene. Tudi v kvalifikacijah na Japonskem se nam ni izšlo vse po načrtih. Resnično smo izkoristili pravičnost tega sistema, ki ga je svetovna zveza uvedla. In ta sistem nas je pripeljal na olimpijske igre. Na olimpijskih igrah igrajo najboljše svetovne odbojkarske reprezentance in Slovenija zagotovo tja sodi.

Kaj so vam že povedali fantje od prihoda v Pariz? Vsi športniki priznavajo, da je evropsko prvenstvo eno, svetovno nekaj drugega in svetovna liga je nekaj tretjega. Ampak olimpijske igre pa so povsem druga zgodba.

Res je, ravno včeraj sem imel priložnost prvič biti z njimi v olimpijski vasi. In ja, prav natančno smo se pogovarjali. Obstajajo tekmovanja, bili smo na vseh velikih tekmovanjih, ampak to je nekaj drugega: že življenje v olimpijski vasi, druženje s to neverjetno množico športnikov različnih držav. Ta sproščenost, ki jo prinaša olimpijska vas. Vse je drugače. In ja, to je tudi za njih, vajenih vsega, popolnoma nova in izjemno prijetna izkušnja.