Samozavestni Slovenci lovijo prvo mesto proti izkušenim Špancem

Prišel je dan na katerega smo dolgo čakali. Zmaga proti Španiji in posledična zmaga v skupini C, bi poleg odlične popotnice za nadaljevanje turnirja pomenila tudi občutno lažjega nasprotnika v četrtfinalu. Predvsem pa bi se Slovenci v četrtfinalu izognili favoritom turnirja Američanom.

Luka Dončić in ostali slovenski olimpijci verjetno ne potrebujejo dodatne motivacije za zmago proti ekipi, ki so jo na poti do zgodovinskega uspeha na Eurobasketu leta 2017 prepričljivo premagali v polfinalu. Po dveh prepričljivih zmagah proti domačinom in Argentincem je na vrsti največji izziv do zdaj, brata Gasol in druščina.

Mladostni Slovenci proti španskim veteranom Pri Špancih je na dosedanjih tekmah najboljši posameznik Ricky Rubio, ki je ob 61 procentnem metu iz igre v povprečju dosegal 23 točk, 3,5 skoka, 6,5 podaje ob učinkovitosti 24,5 na tekmo. Organizator igre je pri 30 letih pravzaprav eden mlajših članov ekipe. Kar šest Špancev je namreč starejših od 32 let. Najstarejši Pau Gasol pri 42 letih igra na svojem zadnjem velikem reprezentančnem tekmovanju. V ekipi pa je zgolj en igralec, ki je mlajši od 23 let. To je 19-letni igralec reala Madrida Usman Garuba, ki na dosedanjih tekmah ni odigral vidne vloge.

icon-expand Izkušeni vodja Pau Gasol letos ne igra tako vidne vloge v španski reprezentanci kot v minulih letih. FOTO: AP

Nasprotno so zgolj trije slovenski igralci do zdaj praznovali svoj 30. rojstni dan. Jaka Blažič (31) in Zoran Dragič (32) igrata pomembni vlogi. 30-letni Jakob Čebašek pa je na dosedanjih olimpijskih tekmah skupaj odigral zgolj 4 minute. To pa nikakor ne pomeni, da se bodo izkušeni Španci poigrali s slovenskimi mladeniči. Najmlajši Slovenec je pravzaprav tudi naš največji zvezdnik Luka Dončić (22), ki je do zdaj v svoji karieri nabral dovolj izkušenj, da se pomembnosti tekme ne bo ustrašil. Kako ustaviti Luko Dončića? Bodimo iskreni, do zdaj ga še nikomur ni uspelo. Ljubljanski fenomen je po odlični sezoni v ligi NBA svojo formo stopnjeval na kvalifikacijskem turnirju v Kaunasu. Na olimpijske igre je prišel zgolj z eno misijo, v družbi svojih prijateljev osvojiti medaljo za svojo državo. V povprečju je na prvih dveh tekmah je na parketu v preživel 28 minut in dosegel statistiko (36,5 točke, 9 skokov in 6 podaj), ki je primerljiva z njegovimi predstavami v letošnji končnici lige NBA (35,7 točke, 8,8 skoka in 9,5 podaje), kjer je na tekmo igral kar 12 minut dlje. Z Luko se bo najbrž v obrambi največ ukvarjal igralec Barcelone Alex Abrines, ki je na tekmi proti Argentini nasprotnikom ukradel kar tri žoge. Od Luke je manjši tri centimetre, ampak v napadu svoji reprezentanci ne ponuja veliko. Na tekmo je do sedaj dosegel povprečno sedem točk.

icon-expand Luka Dončić je v Tokiu praktično nezaustavljiv FOTO: AP

Slovenija boljša v skoraj vsaki statistični prvini A ne vrti se vse okoli Dončića. Kar trije njegovi soigralci (Vlatko Čančar 14 točk, Zoran Dragić 15,5 točke in Klemen Prepelič 17 točk) so na prvih dveh tekmah v povprečju presegli mejo 14 točk. Posledično so Slovenci povprečno dosegli kar 32 in pol točke več od Špancev. Pobrali so tudi več skokov in zabeležili več podaj. Met za tri točke je pri Slovencih rahlo boljši, skrbi pa zgolj slabo izvajanje prostih metov slovenskih junakov (67,3 %). Slovenija v svoji košarkarski zgodovini v tekme proti Špancem ni velikokrat vstopila kot favorit. Po dosedanjih predstavah na olimpijskih igrah pa je očitno, da bo tokrat drugače.

icon-expand Klemen Prepelič je drugi najboljši strelec (17 točk na tekmo) Slovenije v Tokiu. FOTO: AP

Kaj početi z Američani? Po dveh porazih na pripravljalnih tekmah in uvodnem porazu na olimpijskih igrah Američanov proti Francozom se postavlja vprašanje, če se je bolje z njimi srečati pred finalom, ko skupaj niso odigrali veliko tekem in še niso uigrani. Po drugi strani se je z reprezentanco, ki zlate olimpijske medalje v košarki ni osvojila na zgolj štirih modernih olimpijskih igrah, najbolj varno srečati čim pozneje na turnirju, ko poraz proti njim ne bi pomenil izgube možnosti za osvojitev ene od medalj.

icon-expand Kevin Durant je na tekmi proti Češki presegel rekord Carmela Anthonyja po skupnem številu doseženih točk v dresu ameriške reprezentance na olimpijskih igrah. Do zdaj jih je dosegel 354. FOTO: AP