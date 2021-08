Savšek: Smo majhna država, ki je v športu narejena za velike stvari

Slovenski športniki so se iz Tokia vrnili s tremi zlatimi odličji, za kar so poskrbeli kanuist Benjamin Savšek, kolesar Primož Roglič in plezalka Janja Garnbret, srebrom judoistke Tine Trstenjak in bronom kolesarja Tadeja Pogačarja.

Zaradi posebnih okoliščin in pandemije so igre potekale za zaprtimi vrati, zato slovenski športniki še bolj cenijo sprejeme in druženje z navijači v domačem okolju. "To so lepi trenutki. Hvala vsem, ki so prišli in ki so navijali. Na žalost na prizorišču ni bilo navijaškega vzdušja, se je pa čutila energija od doma. Ponosen sem, da sem del te zgodbe," je na sprejemu navijačev povedal Savšek, ki je na svojih tretjih OI le prišel do tako želene olimpijske medalje.

"S proge v Tokiu mi bodo ostali lepi spomini, saj sem osvojil tako želeno medaljo. V živo nisem mogel spremljati nobenih drugih slovenskih nastopov, ker sem moral po svojem takoj odpotovati domov, sem pa jih spremljal doma preko zaslonov. Smo majhna država, ki pa je v športu narejena za velike stvari. Dosegamo res izvrstne rezultate," meni Savšek.

Navijači so z mahanjem z zastavami in skandiranjem pričarali čudovito vzdušje na Kongresnem trgu, ki zdaj že tradicionalno gosti osrednje slovenske sprejeme športnikov. "Brez navijačev ne gre. Veš, da stojijo za tabo in dihajo s tabo. Brez navijačev ni mogoče dosegati takih izidov," je bila prepričana prva olimpijska prvakinja v športnem plezanju Janja Garnbret.

"Vzdušje je res noro. Šele takole se zaveš, kaj res pomenijo olimpijske igre," je bila sprejema vesela atletinja Maruša Mišmaš Zrimšek. V Tokiu je s časom novega slovenskega rekorda 9:14,84 zasedla šesto mesto v teku na 3000 m z zaprekami.