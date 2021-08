Sekulić: Fantje si nimajo česa očitati, dali so vse od sebe

"Dejstvo je, da reakcije na sodniške odločitve in ukvarjanje z njimi vplivajo na našo igro. A treba je razumeti igralce. Vse poletje dajejo vse od sebe in ko se jim zgodi krivica, tako reagirajo. Treba je tudi vedeti, da Dončića poskušajo zaustavljati na vse možne načine, tudi z nedovoljenimi prijemi različnih igralcev. A ga sodniki ne zaščitijo. In če je nekdo tepen celo tekmo, trpi. Za poraz ne smemo kriviti prav nobenega," meni Sekulić.

V zadnjem času so Slovenci odigrali veliko tekem, kar se jim je na koncu poznalo, svoje pa je dodala čustvena praznina, ki je nastala po nesrečnem porazu s Francijo. Ob nervozi in reakcijam na sodniške odločitve sta to glavna razloga, da je v boju za bronasto kolajno ostala praznih rok.

Slovenski strateg športno priznava, da je bila Avstralija danes boljša ekipa. "Imela je Pattyja Millsa. Poskušali smo vse, da ga zaustavimo, ni nam uspelo. Najbrž je odigral najboljšo tekmo v karieri, na koncu pa dobil še podporo soigralcev. Dvignil jim je samozavest, zadevali so igralci, ki ponavadi ne zadevajo," je Avstralce pohvalil selektor.

Njegovim izbrancem je bilo po tekmi zelo težko, zato jih je v slačilnici po tekmi poskušal potolažiti. Po njegovih besedah je bilo še najbolj hudo Dončiću, okrog katerega so se zbrali soigralci. "Rekel sem jim, da si nimajo česa očitati. Res so dali vse od sebe. Pustili so srce na igrišču, ne samo na tej tekmi, ampak na vseh. Povedal sem jim, da je formo na taki ravni težko držati toliko časa. Mi pa smo bili tukaj v družbi najboljših reprezentanc na svetu," je o tem, kaj se je dogajalo po porazu v slačilnici, povedal Sekulić.

Kljub vsemu pa so vsi v slovenskem taboru ponosni na to, kaj so v Tokiu pokazali. "Mislim, da smo šokirali ves svet. Zaradi načina, kako smo igrali, kako smo bili povezani. Dejstvo, da so se nas prav vsi bali, kazali spoštovanje do nas, pove veliko. Na svojih prvih olimpijskih igrah so igralci zapustili izjemen vtis," se z z dvignjeno glavo v domovino vrača Sekulić in zagotovo tudi njegovi fantje.