Sekulić: Imamo močno ekipo, to je najbolj pomembno

"Hvala igralcem za še eno neverjetno predstavo v nizu. Igrali smo proti svetovnim prvakom in jih prisilili, da so 40 minut igrali consko obrambo. V začetku in na sredini tekme smo imeli nekaj težav, v drugem delu pa smo se sprostili in obrnili tekmo v našo korist. Ponosen sem, da smo Špance prisili v iskanje alternative med samo tekmo," je današnji dvoboj v Saitama Super Areni ocenil 43-letni Ljubljančan.

Kot pravi, je bila tekma zelo zanimiva, polna preobratov. "Morda nam ni stekel met z razdalje, a konec koncev smo ekipi, ki igra odlično obrambo in prejema manj kot 80 točk, dali kar 95 košev. Zato tekma nikakor ni bila slaba niti v napadu, seveda pa ni bila perfektna." Ob tem je Sekulić mislil na številne zgrešene mete s čistih položajev.

Posebej vidno je bilo, da so danes manjkali koši prvega zvezdnika olimpijskega turnirja doslej Luke Dončića, ki so ga Španci krili z dvema, včasih kar s tremi košarkarji. "Luka nas je razvadil, da mislimo, da je igral slabo, če ne doseže 40 košev. A krili so ga izjemno agresivno, nad njim je bilo tudi nekaj nedosojenih prekrškov. Sam pa se je odlično znašel in odlično razigral celo ekipo. Najbolj pomembno pa je, da so ostali igralci odlično reagirali, ko so ga Španci tesno pokrili."

Sekulič je ob tem izpostavil odlično obrambo Aleksandra Nikolića, Jako Blažića, ki je ustavil Rickyja Rubia, Eda Murića ... "Imamo močno ekipo, kar se je pokazalo prav danes, ko Luka ni dal največ točk in to je tisto, kar je najbolj pomembno in me veseli."