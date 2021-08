Sekulić: Polfinale je, pripravljeni moramo biti na vse, vsak si želi odličja

Doslej še nobena od reprezentanc na turnirju, tudi prvi favoriti Američani, ni našla načina, kako ugnati neugodne Francoze. "V pripravah so izgubili z Japonci in dvakrat s Španci, a pripravljalnih tekem s temi na olimpijskem turnirju ni moč primerjati. Mi se moramo osredotočiti na svojo obrambo in vse to udejanjiti na igrišču," pred tekmo opozarja selektor Aleksander Sekulić.

Ta dodaja, da imajo galski petelini izjemno izkušenega selektorja, ki ve, kako osvajati kolajne. "Francija je že dve desetletji v vrhu evropske in svetovne košarke. Na tej tekmi lahko pričakujemo marsikaj. To je polfinale, vsak si želi odličja in pripravljeni moramo biti na vse."

Slovenija pa nadaljuje svojo pot in v nizu zahtevnih obračunov je na vrsti nova "najzahtevnejša tekma", ki v primeru zmage pomeni tudi odličje. "Zdaj smo v položaju, ko lahko razmišljamo tudi o kolajni. Prav zato si želimo to tekmo odigrati na najvišjem možnem nivoju."

Sekulićevim varovancem so morali doslej čestitati svetovni prvaki Španci, podprvaki Argentinci, domačini Japonci in v četrtfinalu tudi čvrsti in močni Nemci. "Francija pa je ekipa, ki je doslej tukaj pokazala največ," še pravi selektor in o slovenski taktiki dodaja: "Pomembna bo moštvena obramba. Vseh pet košarkarjev na igrišču mora poznati svoje naloge in vedeti, od kod pretijo največje nevarnosti."