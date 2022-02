Shiffrinova prva favoritinja veleslaloma, a izzivalk ne manjka

Zvezdnica pravi, da mora na prav vsaki tekmi iti "na polno" , "popolnoma natančno" , brezkompromisno in hkrati brezhibno. "Šlo bo za kratek veleslalom. Pričakovati je, da bo krajši od 50 sekund. To bo popoln sprint, ko si ne morete privoščiti napak, vendar si tudi ne morete privoščiti, da bi se kjerkoli zadrževali, da ne bi naredili napak," pravi.

Zdi se, da se je Shiffrinova v tej sezoni vrnila nazaj na sto odstotkov svoje prejšnje forme in je pripravljena napasti kolajne v vseh petih disciplinah (veleslalom, slalom, superveleslalom, smuk in kombinacija).

Veliko favoritk

Krog favoritk je širok. Na Kitajskem so tri nekdanje svetovne prvakinje v veleslalomu - Švicarka Lara Gut-Behrami (2021), Slovakinja Petra Vlhova (2019) in Francozinja Tessa Worley (2017), ki je naslov svetovne prvakinje osvojila tudi leta 2013. A od slednjih treh je olimpijsko kolajno osvojila le Gutova, in še to bronasto v smuku (2014).

Upoštevajoč zgolj izide v tej zimi ima najboljše izhodišče Švedinja Sara Hector, vodilna v seštevku discipline, ki je na misiji osvojiti tretje olimpijsko veleslalomsko zlato za Švedsko po Pernilli Wiberg (1992) in Stenmarku (1980).

Hectorjeva je dobila oba zadnja veleslaloma pred OI na Kronplatzu in v Kranjski Gori, pred tem je zmagala tudi na drugem veleslalomu v Courchevelu. Worleyjeva je zmagala na veleslalomu v Lienzu, Shiffrinovi sta pripadla uvodna veleslaloma zime, Sölden in Courchevel 1.