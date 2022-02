Skakalke in skakalci lovijo novo medaljo

Zlata Urša Bogataj in bronasta Nika Križnar sta glavni razlog za optimizem. Odličen nastop Petra Prevca na včerajšnji srednji skakalnici je vlil dodatno samozavest, Timi Zajc pa je z devetim mesto prigaral zadnje mesto v zelo močni ekipi.

Slovenska ekipa je že na treningih pred tekmo napovedala lov na kolajno, saj so vsi štirje skakali zelo dobro.

Križnarjeva odlično, Japonka diskvalificirana

Nika Križnar je s skokom v prvi seriji postavila zelo visoka merila. Pristala je pri 101 metrih (126,6 točke) in po prvih ženskih skokih je Slovenija vodila pred Japonsko in tretjo Norveško. A Japonska je kmalu bila odpisana, saj so Saro Takanaši diskvalificirali zaradi napačnega dresa. Tudi Daniela Iratschko Stolz je skočila zaman, saj so jo diskvalificirali zaradi enakega razloga kot Japonko.