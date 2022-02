Skakalke v lov za kolajno

Skupaj so varovanke glavnega trenerja Zorana Zupančiča v petih serijah za trening zabeležile dve prvi, štiri druga, dve tretji, štiri četrta in eno peto mesto. Le enkrat se je zgodilo, da se katera od Slovenk ni uvrstila med deset najboljših.

Če so treningi merilo, se slovenskim skakalkam Urši Bogataj , Emi Klinec , Niki Križnar in Špeli Rogelj danes obeta zelo uspešen dan v skakalnem centru Zhangjiakou.

Odsotna glavna tekmica

Slovenke bodo ob tem skušale izkoristiti priložnost, ki se ponuja zaradi odsotnosti najboljše skakalke te zime Marite Kramer. Avstrijka ni dopotovala na Kitajsko zaradi okužbe z novim koronavirusom, lov na zlato kolajno pa je zaradi tega še bolj odprt.

Med favoritinjami sta poleg Bogatajeve, Klinčeve in Križnarjeve predvsem Japonka Sara Takanashi in Nemka Katharina Althaus, presenetiti pa bi utegnile še Japonka Yuki Ito, Rusinja Irina Avakumova in Rogljeva.

Obeta se torej zanimiv boj skakalk za njihov edini komplet posamičnih medalj.

Poleg tega bo na Kitajskem podeljenih še pet kompletov medalj, tekmovanja pa čakajo tudi še nekaj drugih slovenskih športnikov, med drugim tudi biatlonce v mešani štafeti.