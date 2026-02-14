Skrušeni Malinin: Prevelik pritisk me je pokopal

Z razlogom so ga imenovali za glavnega favorita za novo zlato olimpijsko medaljo. Po torkovem kratkem programu je bil namreč 21-letni ameriški umetnostni drsalec v vodstvu, nato pa je sledil nepričakovan, šokanten preobrat na petkovem nastopu v prostem programu, ko je Ilia Malinin očitno klonil pod (pre)velikim bremenom pričakovanj. Tako lastnih kot tudi pričakovanj svetovne javnosti, ki je bila na koncu priča velikemu zmagoslavju aktualnega svetovnega podprvaka, Kazahstanca Mihaila Šajdorova. "Mislil sem, da sem bil na ta nastop dobro pripravljen, zato sem še toliko bolj razočaran. Vse do obeh padcev nisem čutil teže psihološkega bremena, na koncu, ko je bilo treba svoje znanje spremeniti v kakovosten nastop, pa sem odpovedal. Očitno sem si naložil prevelik pritisk," je po osvojenem osmem mestu razpredal vidno (negativno) presenečeni Malinin.

Ilia Malinin, po enem od skupno dveh padcev, ki so zaznamovali njegov petkov nastop v prostem programu. Sicer izvrstni ameriški umetnostni drsalec je na koncu osvojil zanj skromno osmo mesto. FOTO: AP

Napake v začetku nastopa so zaznamovale preostanek njegovega štiriminutnega programa, s presenečenjem pa je nastop pospremila tudi publika. Po dveh hudih padcih je Malinin svoje značilne štirikratne skoke nadomestil z dvojnima. Po nastopu si je obraz zakopal v roke, šokiran je bil videti tudi njegov oče in trener. Sodniki so nastop ocenili s skoraj 70 točkami manj od njegovega rekorda, ki ga je postavil pri 333,81 točke. "Ni prijeten občutek in še vedno poskušam razumeti, kaj točno se je zgodilo," je ponovil Malinin, sin olimpijskih umetnostnih drsalcev, ki sta zastopala Uzbekistan. "Vem, da je konec in ne morem spremeniti izida. Preprosto sem čutil močan pritisk in v tistem trenutku nisem vedel, kako naj se spopadem z njim," je še dodal 21-letnik.

Mihail Šajdorov je Kazahstanu pridrsal prvo zlato olimpijsko odličje. FOTO: AP