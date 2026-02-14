Naslovnica
ZOI 2026
Olimpijske igre

Skrušeni Malinin: Prevelik pritisk me je pokopal

Milano, 14. 02. 2026 08.36 pred 1 uro 2 min branja 18

A.V. STA
Ilia Malinin

Izjemni umetnostni drsalec Ilia Malinin, ki je minulo nedeljo Združenim državam Amerike s po mnenju mnogih najboljšim nastopom v zgodovini Zimskih olimpijskih iger zagotovil zlato odličje, je na petkovi preizkušnji v prostem programu povsem pogorel in z dvema padcema na koncu zasedel zanj skromno osmo mesto.

Z razlogom so ga imenovali za glavnega favorita za novo zlato olimpijsko medaljo. Po torkovem kratkem programu je bil namreč 21-letni ameriški umetnostni drsalec v vodstvu, nato pa je sledil nepričakovan, šokanten preobrat na petkovem nastopu v prostem programu, ko je Ilia Malinin očitno klonil pod (pre)velikim bremenom pričakovanj.

Tako lastnih kot tudi pričakovanj svetovne javnosti, ki je bila na koncu priča velikemu zmagoslavju aktualnega svetovnega podprvaka, Kazahstanca Mihaila Šajdorova. "Mislil sem, da sem bil na ta nastop dobro pripravljen, zato sem še toliko bolj razočaran. Vse do obeh padcev nisem čutil teže psihološkega bremena, na koncu, ko je bilo treba svoje znanje spremeniti v kakovosten nastop, pa sem odpovedal. Očitno sem si naložil prevelik pritisk," je po osvojenem osmem mestu razpredal vidno (negativno) presenečeni Malinin.

Ilia Malinin, po enem od skupno dveh padcev, ki so zaznamovali njegov petkov nastop v prostem programu. Sicer izvrstni ameriški umetnostni drsalec je na koncu osvojil zanj skromno osmo mesto.
Ilia Malinin, po enem od skupno dveh padcev, ki so zaznamovali njegov petkov nastop v prostem programu. Sicer izvrstni ameriški umetnostni drsalec je na koncu osvojil zanj skromno osmo mesto.
FOTO: AP

Napake v začetku nastopa so zaznamovale preostanek njegovega štiriminutnega programa, s presenečenjem pa je nastop pospremila tudi publika. Po dveh hudih padcih je Malinin svoje značilne štirikratne skoke nadomestil z dvojnima. Po nastopu si je obraz zakopal v roke, šokiran je bil videti tudi njegov oče in trener. Sodniki so nastop ocenili s skoraj 70 točkami manj od njegovega rekorda, ki ga je postavil pri 333,81 točke.

"Ni prijeten občutek in še vedno poskušam razumeti, kaj točno se je zgodilo," je ponovil Malinin, sin olimpijskih umetnostnih drsalcev, ki sta zastopala Uzbekistan. "Vem, da je konec in ne morem spremeniti izida. Preprosto sem čutil močan pritisk in v tistem trenutku nisem vedel, kako naj se spopadem z njim," je še dodal 21-letnik.

Mihail Šajdorov je Kazahstanu pridrsal prvo zlato olimpijsko odličje.
Mihail Šajdorov je Kazahstanu pridrsal prvo zlato olimpijsko odličje.
FOTO: AP

Med nastopom je padel tudi Japonec Yuma Kagiyama, ki je bil na koncu srebrn, bronasto medaljo pa je odnesel njegov rojak Shun Sato.

Šajdorov se je po petem mestu v kratkem programu presenetljivo zavihtel na najvišjo stopničko in Kazahstanu pridrsal prvo olimpijsko zlato v umetnostnem drsanju. Po koncu je povedal, da mu je Malinin čestital za zmago, ki da si jo je zaslužil.

"Samo opravil sem svoje delo. Želel sem uživati," je še dejal Kazahstanec, ki je decembra v finalu nagrade Grand Prix, kjer je Malinin izvedel rekordnih sedem štirikratnih skokov, končal na šestem mestu.   

olimpijske igre umetnostno drsanje ilia malinin pritisk poraz

Kranjec z zaostankom dobrih dveh sekund za Braatnom

Imel je dober razlog, zakaj ga ni v pisarni

JAZsemTI
14. 02. 2026 10.21
Prav videlo se je kako je v krču. Niti odriniti se ni mogel za četverni skok🤔
Odgovori
+1
1 0
rok1211
14. 02. 2026 10.12
osmo mesto super, kaj bi mnogi dali za to
Odgovori
+0
1 1
SenecaLucius
14. 02. 2026 10.09
Njegova starša sta umetnostna drsalca ruskega porekla iz Uzbekistana
Odgovori
+4
4 0
Desno
14. 02. 2026 10.10
In kaj pol. Vsi bežijo iz rusije
Odgovori
+2
3 1
Rudar
14. 02. 2026 10.27
Hoče povedat, da zadnjič ko je zmagal je bil rus, zdej je pa amerikanc.
Odgovori
+1
1 0
Hitri Zigi 78
14. 02. 2026 10.06
Pač je imel žuto minuto
Odgovori
+1
1 0
Mean Cat
14. 02. 2026 09.56
petek 13ga
Odgovori
+1
1 0
gullit
14. 02. 2026 09.48
Večina jih je biksalo včeraj ter padalo kot po tekočem traku, Francoz, Japonec, Malinin,...zelo slab finale je bil. Kazahstanec je pa bil brez napak ter zasluženo zmagal, prvič za Kazahstan, lepa zgodba.
Odgovori
+6
6 0
trac
14. 02. 2026 10.09
Finale je bil dober, do zadnje skupine, tiso je bilo pa težko gledat.
Odgovori
+1
1 0
gullit
14. 02. 2026 10.32
Drži. Razen Italijana, je zadnjih 5 drsalcev padalo kot da bi se z našim Medvedom družili.
Odgovori
0 0
mungus
14. 02. 2026 09.42
ta ga je pa sinoči res biksal ...sploh na pričakovanja in na napovedi da je že zlat in da bo več v zraku kot na ledu je bil pa žal več na tleh ... res je šlo vse narobe....
Odgovori
+4
4 0
progresivnidaveknastanovanja
14. 02. 2026 09.45
če bi mu Vonova dala mal svojega karakterja bi včeraj naredil 4axel, tako pa je šel na ziher pa se je vse zjalovilo. Kot pri nogometu ko da ena ekipa en gol pol pa sam bunker igrajo pa skasirajo še dva gola : )
Odgovori
-1
1 2
presnet
14. 02. 2026 09.27
Očitno letos res odlično delujejo pritiskači na tekmovalce (trenerji, gledalci, mediji).
Odgovori
+6
7 1
ptuj.si
14. 02. 2026 09.17
Slab je rus.
Odgovori
+2
8 6
bibaleze
