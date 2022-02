Slovenci slabi na kvalifikacijah za srednjo skakalnico

Veter je skakalcem in organizatorjem vseskozi povzročal preglavice. Najpomembnejše je bilo na koncu to, da nihče od Slovencev v kvalifikacijah ni bil diskvalificiran. Na treningih pred začetkom olimpijskih iger so sicer Slovenci skakali dobro, vendar upajo, da bodo na jutrišnji tekmi veliko bolj uspešni.