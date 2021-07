Vroči Dončić sijajno odprl srečanje z Argentinci

Da je pri 41 letih še kako nevaren, je že v prvem napadu pokazal Luis Scola, ki je Argentince takoj popeljal v vodstvo. Na drugi strani je odgovoril Zoran Dragić s trojko v zadnji sekundi napada, a je Facundo Campazzo hitro vrnil z enako mero. Nato pa se je začel šov Luke Dončića. Slovenski zvezdnik je naprej zadel tri zaporedne trojke, vse iz sila zahtevnih položajev, in naša prednost je hitro znašala 12:5. Argentinci so nato prišli na vsega točko, nakar do prvega koša prišel naturalizirani center Mike Tobey. Član Valencie je v napadu pobral odbito žogo, jo položil v koš in ob tem izsilil še osebno napako za dodaten prosti met, ki ga je uspešno izkoristil.