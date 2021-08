Francozi o Dončiću: Genij na poti neporaženih košarkarjev do finala OI

Za Francoze v zadnjem času ni nič neobičajnega, če naslovnico najbolj branega športnega dnevnika v državi krasi Slovenec. Zato je v prvi vrsti z dvema zmagama na Touru zaslužen Tadej Pogačar, 22-letnemu kolesarju pa se je sedaj pridružil le nekaj mesecev mlajši Luka Dončić. Slovenija in Francija se bosta danes pomerili za finalno vstopnico košarkarskega turnirja. Pri L'Equipu pa poudarjajo, da njihovi reprezentanci na poti do finala stoji "genij".

icon-expand Luka Dončić je bil do polfinala s 26,6 točke na tekmo najboljši strelec olimpijskega turnirja. FOTO: AP

Ni pogosto, da košarka dobi svoj prostor na naslovnici francoskih športnih medijev, toda danes je zagotovo eden takšnih dni. Francozi so namreč – prav tako kot Slovenci – s predstavami v Tokiu navdušili svoje navijače. Doslej so še neporaženi, v prvem krogu skupinskega dela pa so premagali tudi favorizirane Američane. Morebitna zmaga v polfinalu bi jim že zagotovila olimpijsko medaljo, tretjo v zgodovini in prvo po letu 2000. Za uvrstitev v finale in drugi zmenek z Američani pa bodo morali preskočiti visoko oviro. Slovenci namreč na krilih Luke Dončića blestijo podobno kot pred štirimi leti na evropskem prvenstvu, ko so v skupinskem delu premagali tudi Francoze. Da Rudyju Gobertu in druščini nikakor ne bo lahko, poudarjajo pri L'Equipu, kjer se jasno zavedajo, od kje jim preti največja nevarnost. "Še vedno neporaženi Francozi le tekmo oddaljeni od finala in olimpijske kolajne," piše na dnu četrtkove naslovnice, zgoraj pa ob fotografiji Nicolasa Batuma in Luke Dončića še: "Genij na njihovi poti." Pri najbolj branem francoskem športnem dnevniku so v isti sapi dodali še, da je Slovenija s čudežnim Dončićem zelo, zelo resna grožnja. Na njihovi spletni strani pa bralce sprašujejo, ali je zvezdnik Dallasa najboljši košarkar na teh olimpijskih igrah. Do devete ure je bilo kar 78 odstotkov odgovorov pritrdilnih.

S podobno izbranimi besedami so polfinalno srečanje napovedali na spletni strani francoske televizije France24. "Iz Ljubljane preko Dallasa v Tokio si je Luka Dončić ustvaril ime, ki ga je na olimpijskih igrah vredno spremljati. Če bo tako nadaljeval, bi lahko prekinil francoski niz neporaženosti in priigral Sloveniji možnost za nepričakovano zlato," so med drugim zapisali. Poudarili so še impresivno statistiko Dončića v dresu slovenske reprezentance, saj na uradnih tekmah še ne pozna poraza (17 tekem in prav toliko zmag). Tadej Pogačar na naslovnici L'Equipa po zmagi na prvem posamičnem kronometru na letošnji dirki po Franciji:

Tudi pri časniku Le Monde, ki izhaja, vse odkar so zavezniki leta 1944 osvobodili Pariz, so bili polni hvalnic na račun Slovenije in njenega prvega zvezdnika. Po njihovem mnenju je Slovenija vzhajajoč košarkarski narod, ki se je proslavil že na prvem nastopu med olimpijsko elito. Poudarili so že omenjenih 17 tekem in 17 zmag Dončića na uradnih reprezentančnih tekmah in njegovih 48 točk na prvi tekmi turnirja proti Argentini. Kot kvaliteto francoske reprezentance pa so izpostavili višino pod košem, predvsem prvega centra Rudyja Goberta. Pogačar je krasil tudi naslovnico na zadnji dan lanskega Toura: