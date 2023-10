'Slovenija je pripravljena za skupno kandidaturo za OI'

"V OKS poznamo ta problem, tudi nekatere neuradne kandidate, tako da to ni tako pereče. Nekateri kandidati iz Evrope so namreč zelo resni, sam pa lahko rečem, da se v okviru mednarodne olimpijske družine o tem pogovarjamo. V prihodnje bo na vrsti čas za resen razmislek o partnerstvu pri organizaciji OI več držav tako zaradi zmanjšanja stroškov kot trajnostnega vidika in varovanja okolja zaradi izvedbe posameznih disciplin tam, kjer je to najbolj primerno. OKS ima interes za tako partnerstvo, ki so mu naklonjeni tudi v politiki vključno z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport," je to temo Moka pospremil Franjo Bobinac .

Slovenija je sicer že dvakrat neuspešno kandidirala za skupno izvedbo OI treh dežel (še italijanska Furlanija Julijska krajina in avstrijska Koroška). Najresnejši poskus kandidature je bil za igre 2006, vendar je doslej OI v zgodovini pripravil le en organizator. Že leta 2026 pa se bo prvič v 102-letni zgodovini zimskih OI primerilo, da bodo nekatera tekmovanja potekala izven države gostiteljice. V Milanu in Cortini d'Ampezzo ne bo tekmovanj v bobu, sankanju in skeletonu. Avstrija je italijanskim organizatorjem že ponudila uporabo svojega zimskega centra v Innsbrucku, vendar za zdaj še ni znano, kje bodo potekala omenjena tekmovanja.

"V zadnjem obdobju posamezna svetovna ali evropska prvenstva velikokrat organizirajo različne države, je pa res, da tega v primeru OI še ni bilo. A se bo to zagotovo prej ali slej zgodilo. Delno že čez dobri dve leti, ko bo Avstrija italijanskim organizatorjem omogočila izvedbo dela olimpijskih tekmovanj. Tako ni nepotrebnih stroškov in posegov v okolje, saj gre v takih primerih velikokrat za objekte, ki so namenjeni zgolj tekmovanjem na OI in so potem velike težave z vzdrževanjem in upravljanjem," je za STA pojasnil Bobinac.

Mok pa uvršča tudi nove športe, v katerih se bodo potegovali za olimpijska odličja. Kriket je tako danes premagal še zadnjo oviro na poti do vrnitve v olimpijski program na poletnih igrah 2028 v Los Angelesu. Kot so predlagali organizatorji OI 2028, bodo v olimpijski spored vključeni tudi bejzbol, softball, različica ameriškega nogometa, lakros in skvoš. "Šport je tisti, ki povezuje ljudi, zato mi je všeč, da se OI širijo na nove športne discipline. Vesel sem, da so bili vsi predlogi, ki jih je dobil Mok, tudi sprejeti. Mok se bo zagotovo tudi vnaprej odločal za nove discipline, od tistih, ki jih vodijo, pa bo odvisno, ali bodo ostali del olimpijske družine, saj se morajo potrditi na daljši rok," je zaključil Bobinac.