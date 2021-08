'Sanjali bomo naprej in upali, da nam uspe'

Slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje z izjemnimi predstavami na olimpijskem turnirju v Tokiu. Kot četrta zapovrstjo je v četrtfinalu padla Nemčija, s to zmago pa so si Slovenci priborili še dve tekmi in vsaj boj za bronasto medaljo. Eden od junakov zmage Zoran Dragić je po koncu poudaril vlogo, ki jo ima pri neverjetnih uspehih selektor Aleksander Sekulić. Mike Tobey pa je bil poln hvale na račun Luke Dončića.

Čeprav je Nemčija na koncu izgubila za kar 24 točk, rezultat nikakor ne pove vsega. Tri četrtine so se Nemci dobro držali in zaostajali za okoli deset točk, v zadnjih desetih minutah pa je Slovenija na krilih Zorana Dragića (27 točk), Luke Dončića (20 točk) in Klemna Prepeliča, ki je v zadnji četrtini zadel tri trojke, le uspela napraviti ključno razliko, po kateri zmagovalec ni bil pod vprašajem. "Nemčija ima odlične strelce, zato smo vedeli, da tekma še ni končana, tudi ko smo vodili za 12. Vedno jim uspe ostati zraven in to je bil najtežji del tekme. V tretji in četrti četrtini smo pritisnili. Mislim, da smo tekmo dobili z našo obrambo," je o tekmi povedal naš najboljši strelec. Jaka Blažič je bil podobnega mnenja: "Nemci so kakovostna ekipa, a vedeli smo, da če bomo agresivno igrali na obeh koncih, ne bodo zdržali. Ob koncu tretje četrtine se je to zgodilo. Niso bili več natančni pri metu, kar jih je v prvem polčasu držalo skupaj. Zmaga izgleda suverena, a ni bila tako lahka. Tekma je bila zelo nervozna in ne bi si odpustili, če bi jo izgubili, zato je bilo tudi preveč govorjenja na terenu, kar je za nas tudi opozorilo za naprej. Vsi smo pustili na terenu vse. Veseli smo polfinala, nismo pa še rekli zadnje besede tukaj."

'Od vedno je zraven, vsakega pozna do potankosti'

Dragić nato ni pozabil niti na selektorja Aleksandra Sekulića, ki se je odlično prilagodil na igro Špancev pred nekaj dnevi, tudi tokrat pa mu je uspelo pripraviti zmagovito taktiko. "Od vedno je bil z nami in vsakega košarkarja pozna do potankosti. Ve, kaj mora narediti, da iz nas izvleče stoodstotkov. Pri vseh nas uživa veliko spoštovanje. To je najbolj pomembno. V reprezentanci imamo najboljšega možnega selektorja," je povedal mlajši od bratov Dragić. Sekulić je, kot navaja Fiba, po četrti zmagi na četrti tekmi olimpijskega turnirja poudaril predvsem odličen ekipni duh: "Ti fantje so na parketu pustili svoje srce. Vse se vrti okoli ekipe, vsaka odločitev, od vsakega igralca. Način, na katerega igrajo, je neverjeten. Ponosen sem, da sem del takšne ekipe in da smo med najboljši štirimi na olimpijskih igrah." "Luka je tako talentiran, da se mu samo skušam umakniti z njegove poti. Ko podaja, me njegove žoge včasih vodijo na mesto, kjer bi moral biti. Danes sem zgrešil nekaj metov, ker nisem bil pripravljen. V igri se zabavamo in verjamemo vase," je dodal Mike Tobey, ki je bil z dvojnim dvojčkom (13 točk in 11 skokov) eden glavnih junakov slovenske zmage.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Slovenija ni dobra, temveč odlična

Dončića, ki je na 17. uradni tekmi v majici slovenske izbrane vrste prišel do še 17. zmage, je izpostavil tudi nemški selektor Henrik Rödl: "Skušali smo ga izolirati in prav impresivno je, kako so se odzvali kot ekipa. Slovenija ni le dobra, je odlična ekipa. Danes so bili tudi v obrambi močnejši kot sicer. Tudi mi smo lahko z nastopom zadovoljni. Nihče ni od Nemčije pričakoval, da bo sploh igrala v Tokiu in nihče ni pričakoval četrtfinala. Danes ne moremo biti zadovoljni, a ponosen sem na svoje fante." Košarkar Johannes Thiemann je priznal, da poraz še kako boli in da so zanj v veliki meri zasluženi ostali slovenski košarkarji, saj so Nemci po njegovem mnenju dobro zaustavili Dončića. "Poraz je zelo boleč, saj nismo igrali slabo in smo bili do zadnjega dela blizu. Takrat pa so zadeli dva, tri težke mete, kar je bilo zelo boleče. Mi se potem nismo več vrnili v igro. Nismo igrali slabo, Luko Dončića smo dobro pokrili, a danes so se nato razigrali drugi slovenski košarkarji," je povedal Thiemann.