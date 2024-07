Slovenske rokometašice na Rogli izgubile z Madžarkami

Ženska rokometna reprezentanca je na Rogli končala prvi del priprav na olimpijske igre v Parizu. Izbranke Dragana Adžića so ob tem odigrale pripravljalno tekmo z Madžarsko, za zaprtimi vrati so bile boljše Madžarke z 31:21, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Slovenske rokometašice so se prejšnji ponedeljek zbrale na Štajerskem in po večtedenskem individualnem delu tudi ekipno začele priprave na bližajoče se OI v Parizu. "Na Rogli smo imeli odlične pogoje za delo. Dekleta so prišla pripravljena, njihova telesna pripravljenost je na najvišji ravni, odkar sem selektor Slovenije. Skupaj smo opravili tudi vse načrtovano," je dejal selektor Dragan Adžić.

Slovenski reprezentanci so v prvem ciklu priprav nekoliko preglavic povzročale manjše poškodbe. "V tem trenutku že imamo zdravo ekipo," je še dodal Črnogorec na slovenski klopi. Z obračunom proti Madžarski so se slovenske rokometašice začele pripravljati na poseben izziv, ki ga olimpijske igre prinašajo z zgodnjimi termini tekem. Uvodna in tretja tekma bosta v Parizu namreč na sporedu že ob 9. uri zjutraj. V enakem terminu se je tako začela tudi torkova tekma na Rogli.

"Tekma je bila namensko tako zgodaj. Tako je tudi prav. Moram reči, da ni bilo prehudo. Ko se enkrat prebudiš in se začneš pripravljati na tekmo, ura začetka nima posebne vloge," je povedala kapetanka reprezentance Ana Gros.

"Pred tekmo z Madžarsko smo preverili, kako bodo ob zgodnjem vstajanju delovale rokometašice na igrišču. Zelo sem zadovoljen s tem, kako so se odzvale in s kakšno energijo so vstopile v tekmo," pa je dodal Adžić. Na prvi tekmi po daljšem premoru - zadnjo so odigrale še v klubskih sezonah - so Slovenke izgubile z razmeroma visoko razliko. "Končni rezultat je posledica tega, da ima Madžarska za seboj teden ali dva rokometnih treningov več. Pri nas vse poteka po načrtih. V novem ciklu priprav bo tudi naš rokometni del počasi začel prihajati na svoje mesto," se je na tekmo ozrl slovenski selektor.

Z optimizmom v preostanek pripravljalnega obdobja gleda tudi kapetanka. "Zagotovo je 10 zadetkov razlike preveč. A glede na dejstvo, da je bila to naša prva tekma in da smo zgrešile kar precej povsem neoviranih strelov, bi lahko rezultat bil tudi drugačen. Na tekmi je bilo tudi precej pozitivnih stvari. V obrambi bomo morale delati na tem, da bolj strnemo svoje vrste."

Selektor je tokrat priložnost ponudil 17 rokometašicam. Preventivno jo je zaradi težav s kolenom izpustila vratarka Amra Pandžić. Šest golov je dosegla Gros, štiri je dodala Elizabeth Omoregie, s tremi jima je sledila Nataša Ljepoja.

