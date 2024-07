Slovenske rokometašice na zadnji pripravljalni tekmi izgubile proti Braziliji

Rokometašice so opravile z večjim delom priprav na Pariz. Prejšnji del priprav so končale minulo soboto s tekmo v Györu proti Madžarski (27:28). Pred tem so z istimi tekmicami na tekmi za zaprtimi vrati na Rogli prav tako izgubile z 21:31.

Slovenke so proti kmalu sedemkratnim udeleženkam OI Brazilkam nekoliko slabše začele in v prvem delu že zaostajale za tri gole. Nato so se Slovenke zbrale in na veliki odmor odšle s prednostjo zadetka (14:13). V drugih 30 minutah so na Kodeljevem prednjačile južnoameriške predstavnice, ki so ob koncu slavile za šest golov. Največjo razliko so si nabrale prav v zadnjih minutah obračuna. Slovenke se tako na OI odpravljajo s popotnico treh porazov na prav toliko tekmah.