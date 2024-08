Smer: rokometni Lille

Uvodne tekme v rokometu na OI 2024 so bile v Parizu, za izločilne boje pa so se morale najboljše reprezentance iz olimpijske vasi preseliti povsem na sever Francije.

Lille, mesto z 230.000 prebivalci, leži tik ob meji z Belgijo, od Pariza pa je oddaljeno dobrih 220 kilometrov oziroma skoraj tri ure vožnje. Daleč najhitrejša potovalna opcija so hitri vlaki TGV, ki so imeli na dan začetka olimpijskih iger sicer velike težave, saj je bilo njihovo železniško omrežje tarča sabotaže, zaradi česar je prihajalo do ogromnih zamud.

Posledice požigov so zdaj odpravljene in promet poteka nemoteno, vožnja od Pariza tako vzame le eno uro. Cena vozovnice se razlikuje od termina do termina, nekaj petkovih popoldanskih vlakov je bilo tudi razprodanih.

Obstaja pa druga logistična težava – zadnji TGV iz Lilla odpelje že ob devetih zvečer, še pred samim začetkom slovenskega polfinalnega obračuna z Danci, kar pomeni, da za morebitno nočno vrnitev v Pariz ta opcija ne pride več v poštev.