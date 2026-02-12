Brignone: Neverjetno je, noro je!

Federica Brignone je na ikoničnem klasičnem prizorišču tekmovanj alpskih smučark v Cortini prvič v karieri postala olimpijska kraljica, potem ko je v Pyeongchangu leta 2018 osvojila veleslalomski bron, v Pekingu leta 2022 pa srebro v veleslalomu in bron v kombinaciji.

Še pred desetimi meseci lani aprila je po grdem padcu na italijanskem državnem prvenstvu v veleslalomu, raztrgani sprednji križni vezi v kolenu in dvojnemu zlomu mečne kosti in golenice leve noge, razmišljala o koncu kariere. Nesreča se ji je primerila po pravzaprav sanjski sezoni mednarodnih tekmovanj, ko je osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu in na koncu še točkovanje svetovnega pokala za karierni drugi veliki kristalni globus ter zbrala kariernih 85 stopničk, od tega 37 zmag.

Po prisilnem počitku je znova stopila na start na najpomembnejši tekmi kariere ter Italiji prismučala prvo zlato odličje v alpskem smučanju na domačih igrah.

Na stopničkah sta se Italijanki pridružili srebrna Francozinja Romane Miradoli in bronasta Avstrijka Cornelia Hütter. A prva junakinja je veteranka, ki je po koncu okrevanja prvič tekmovala pred tremi tedni na veleslalomu v Kronplatzu (bila je šesta), nato pa je pred igrami nastopila še na superveleslalomu v Crans Montani, ko je bila 18. Na treningu pred nastopom je še stiskala zobe zaradi bolečin.

To bi lahko bil scenarij hollywoodskega filma. "Neverjetno je, noro je," je Brignone po osvojitvi zlate medalje vzkliknila za Eurosport.

"Nikoli si nisem mislila, da bom zmagala na tej dirki. Nisem se imela za favoritinjo, vendar sem vedela, kaj zmorem na smučeh. Nisem želela smučati preveč popolno, želela sem biti samozavestna, napadalna, pustiti, da smuči opravijo svoje, pobirati grbine in pospeševati v vsakem zavoju. Postavitev ni bila ravno zaprta, ni pa bila lahka. Točno sem vedela, kaj moram narediti, ko sem se pognala s starta."

Brignone je pod Tofano daleč najbolje združila zbranost, instinkt, tehniko in pripravljenosti tvegati ter biti hitra. Že sama vrnitev je bila senzacija, zmaga pa skoraj preveč popolna celo za pravljico.

"Potem ko si je zlomila nogo, si je Fede mislila: 'Nikoli več ne bom mogla biti športnica,'" je po osvojitvi zlate medalje za SRF razkril brat in trener Davide. Nenehno jo je motiviral, da poskusi znova. In Brignone ga je ubogala, potem ko so jo že odpisali in se je počutila izključeno.

Brignone je postala najstarejša smučarka, ki je osvojila medaljo v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah.

"To je kot film, ki ga gledaš in misliš, da je popolnoma neverjeten, ker se stvari ne morejo tako dobro končati. Misliš si, da je vse skupaj videti popolnoma 'pocukrano', izmišljeno, popolnoma nemogoče. Ena tistih zgodb, ki ti niso všeč, ker je konec preprosto preveč srečen," je med drugim v izjavah po zmagi razlagala Brignone.

Tigrica, podobo tigra si je dala po celotnem zgornjem delu čelade, prihaja iz smučarske družine. Njena mama, Maria Rosa Quario, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zmagala na štirih slalomih za svetovni pokal in na olimpijskih igrah leta 1980 končala na četrtem mestu v specialnem slalomu.

Rojena v Milanu je smučanje odkrila pri treh letih, ko so se njeni starši naselili v kraju La Salle v dolini Aosta, blizu italijanske meje s Francijo. In tako je nastala legenda.