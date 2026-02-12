Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Brignone: Neverjetno je, noro je!

Cortina d'Ampezzo, 12. 02. 2026 19.37 pred 3 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
STA
Federica Brignone

Olimpijske igre Milano-Cortina so danes spisale novo zgodbo, vredno vpisa v anale. V glavni vlogi je bila Federica Brignone. Smučarka iz doline Aoste je na klasični progi pod Tofano vzela tisto, po kar je prišla. Pri 35 letih in 10 mesecev po poškodbi je smučarka z vzdevkom Snežna tigrica (La tigre delle nevi) osvojila prvo olimpijsko zlato.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Federica Brignone je na ikoničnem klasičnem prizorišču tekmovanj alpskih smučark v Cortini prvič v karieri postala olimpijska kraljica, potem ko je v Pyeongchangu leta 2018 osvojila veleslalomski bron, v Pekingu leta 2022 pa srebro v veleslalomu in bron v kombinaciji.

Še pred desetimi meseci lani aprila je po grdem padcu na italijanskem državnem prvenstvu v veleslalomu, raztrgani sprednji križni vezi v kolenu in dvojnemu zlomu mečne kosti in golenice leve noge, razmišljala o koncu kariere. Nesreča se ji je primerila po pravzaprav sanjski sezoni mednarodnih tekmovanj, ko je osvojila naslov svetovne prvakinje v veleslalomu in na koncu še točkovanje svetovnega pokala za karierni drugi veliki kristalni globus ter zbrala kariernih 85 stopničk, od tega 37 zmag.

Po prisilnem počitku je znova stopila na start na najpomembnejši tekmi kariere ter Italiji prismučala prvo zlato odličje v alpskem smučanju na domačih igrah.

Na stopničkah sta se Italijanki pridružili srebrna Francozinja Romane Miradoli in bronasta Avstrijka Cornelia Hütter. A prva junakinja je veteranka, ki je po koncu okrevanja prvič tekmovala pred tremi tedni na veleslalomu v Kronplatzu (bila je šesta), nato pa je pred igrami nastopila še na superveleslalomu v Crans Montani, ko je bila 18. Na treningu pred nastopom je še stiskala zobe zaradi bolečin.

To bi lahko bil scenarij hollywoodskega filma. "Neverjetno je, noro je," je Brignone po osvojitvi zlate medalje vzkliknila za Eurosport.

"Nikoli si nisem mislila, da bom zmagala na tej dirki. Nisem se imela za favoritinjo, vendar sem vedela, kaj zmorem na smučeh. Nisem želela smučati preveč popolno, želela sem biti samozavestna, napadalna, pustiti, da smuči opravijo svoje, pobirati grbine in pospeševati v vsakem zavoju. Postavitev ni bila ravno zaprta, ni pa bila lahka. Točno sem vedela, kaj moram narediti, ko sem se pognala s starta."

Brignone je pod Tofano daleč najbolje združila zbranost, instinkt, tehniko in pripravljenosti tvegati ter biti hitra. Že sama vrnitev je bila senzacija, zmaga pa skoraj preveč popolna celo za pravljico.

"Potem ko si je zlomila nogo, si je Fede mislila: 'Nikoli več ne bom mogla biti športnica,'" je po osvojitvi zlate medalje za SRF razkril brat in trener Davide. Nenehno jo je motiviral, da poskusi znova. In Brignone ga je ubogala, potem ko so jo že odpisali in se je počutila izključeno.

Brignone je postala najstarejša smučarka, ki je osvojila medaljo v alpskem smučanju na zimskih olimpijskih igrah.

"To je kot film, ki ga gledaš in misliš, da je popolnoma neverjeten, ker se stvari ne morejo tako dobro končati. Misliš si, da je vse skupaj videti popolnoma 'pocukrano', izmišljeno, popolnoma nemogoče. Ena tistih zgodb, ki ti niso všeč, ker je konec preprosto preveč srečen," je med drugim v izjavah po zmagi razlagala Brignone.

Tigrica, podobo tigra si je dala po celotnem zgornjem delu čelade, prihaja iz smučarske družine. Njena mama, Maria Rosa Quario, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zmagala na štirih slalomih za svetovni pokal in na olimpijskih igrah leta 1980 končala na četrtem mestu v specialnem slalomu.

Rojena v Milanu je smučanje odkrila pri treh letih, ko so se njeni starši naselili v kraju La Salle v dolini Aosta, blizu italijanske meje s Francijo. In tako je nastala legenda.

oli alpsko smučanje Federica Brignone
  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ostane z otrokom v odraslosti
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Tedenski horoskop: Ribe prevzemajo tuja bremena, vodnarji razmišljajo drugače
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ikona praznovala že 96. rojstni dan
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Hitra sladica za zimske počitnice
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534