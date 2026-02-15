Naslovnica
Olimpijske igre

Sodni postopki zoper neprimerne komentarje proti nemškim olimpijcem

Milan, 15. 02. 2026 15.26

Avtor:
STA
Philipp Raimund

Nemško javno tožilstvo je sprožilo sodne postopke zoper posameznike, ki so na družbenih omrežjih objavljali neprimerne komentarje, v katerih so žalili nemške olimpijce. Po podatkih Nemške zveze olimpijskih športov (DOSB) naj bi bilo samo na letošnjih ZOI okrog 13.000 takšnih primerov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Philipp Raimund
Philipp Raimund
FOTO: AP

"Med zimskimi igrami smo ponovno prejeli ogromno pisem in sporočil, ki so resnično pod pasom," je povedal vodja delegacije DOSB Olaf Tabor. Navedena športna organizacija je med olimpijskimi igrami vzpostavila posebne filtre, ki s pomočjo umetne inteligence preprečujejo, da bi negativni komentarji dosegli športnike.

Nemški udeleženci lahko omenjena orodja uporabljajo prostovoljno. "Vsakdo, ki zastopa Nemčijo, si zasluži največjo možno zaščito," je povedal predsednik DOSB Thomas Weikert in dodal, da je zaradi količine tovrstnih komentarjev uporaba umetne inteligence nujna.

Vanessa Voigt si je zaradi žaljivih komentarjev vzela premor od družbenih omrežij.
Vanessa Voigt si je zaradi žaljivih komentarjev vzela premor od družbenih omrežij.
FOTO: Profimedia

Nemci so se za uporabo takšnih orodij odločili že leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu, kjer so z njihovo pomočjo izbrisali okrog 4000 neprimernih komentarjev.

"Sistem je zasnovan tako, da zazna žaljivke in grožnje, kot tudi rasistične, seksistične in druge diskriminatorne vsebine v realnem času. To je zmožen narediti v 30 jezikih in 25 kategorijah," so zapisali pri DOSB.

Philipp Raimund
Philipp Raimund
FOTO: AP

DOSB sicer v zvezi s tem tesno sodeluje z institucijami, ki se ukvarjajo s pregonom spletnega kriminala, zato najbolj sovražne objave posreduje organom pregona. Med igrami so se s sovražnimi komentarji že srečali alpska smučarka Emma Aicher, smučarski skakalec Philipp Raimund in biatlonka Vanessa Voigt, ki si je zaradi tega vzela premor od družbenih omrežij.

Preberi še 'Ne, ne, ne!', Raimund v besednem dvoboju s slovenskimi navijači

"Tukaj bo zdaj nekaj časa precej tiho. Moja osredotočenost je zdaj drugje. Ljudje, ki so mi zares pomembni, vedo, kako me lahko dosežejo," je zapisala na eni izmed omenjenih platform.

neprimerni komentarji nemčija philipp raimund

Pravljičen razplet za izjemno Brignone, srebro za Skandinavki

Reševanje smučarskih skokov, ali hvala, Slovenci?

