Sodni postopki zoper neprimerne komentarje proti nemškim olimpijcem

Philipp Raimund FOTO: AP

"Med zimskimi igrami smo ponovno prejeli ogromno pisem in sporočil, ki so resnično pod pasom," je povedal vodja delegacije DOSB Olaf Tabor. Navedena športna organizacija je med olimpijskimi igrami vzpostavila posebne filtre, ki s pomočjo umetne inteligence preprečujejo, da bi negativni komentarji dosegli športnike. Nemški udeleženci lahko omenjena orodja uporabljajo prostovoljno. "Vsakdo, ki zastopa Nemčijo, si zasluži največjo možno zaščito," je povedal predsednik DOSB Thomas Weikert in dodal, da je zaradi količine tovrstnih komentarjev uporaba umetne inteligence nujna.

Vanessa Voigt si je zaradi žaljivih komentarjev vzela premor od družbenih omrežij. FOTO: Profimedia

Nemci so se za uporabo takšnih orodij odločili že leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu, kjer so z njihovo pomočjo izbrisali okrog 4000 neprimernih komentarjev. "Sistem je zasnovan tako, da zazna žaljivke in grožnje, kot tudi rasistične, seksistične in druge diskriminatorne vsebine v realnem času. To je zmožen narediti v 30 jezikih in 25 kategorijah," so zapisali pri DOSB.

DOSB sicer v zvezi s tem tesno sodeluje z institucijami, ki se ukvarjajo s pregonom spletnega kriminala, zato najbolj sovražne objave posreduje organom pregona. Med igrami so se s sovražnimi komentarji že srečali alpska smučarka Emma Aicher, smučarski skakalec Philipp Raimund in biatlonka Vanessa Voigt, ki si je zaradi tega vzela premor od družbenih omrežij.