Solze na Twitterju: Mi smo družina cmer, ker smo pri skokih vsi jokali

Na družbenih omrežjih je zavladala evforija zaradi izjemnega uspeha slovenskih smučarskih skakalk Urše Bogataj in Nike Križnar, ki sta osvojili zlato in bronasto olimpijsko odličje na igrah v Pekingu. Twitter, ki je pogosto prizorišče spletnih spopadov, blatenja in groženj, je prepoln čestitk slovenskima junakinjama. Številne uporabnike je, kot so priznali, velik uspeh ganil do solz.

"Mi smo družina cmer, ker smo pri skokih vsi jokali," je zapisala ena od uporabnic." "Kakšni lepi posnetki ... trener in varovanke ... čestitke ... objemi ... solze ... to so olimpijske igre," navdušenja ni skrivala druga. Prebrati je mogoče še: "A dej no... Še jest jokam", "Z zamikom sn skoke gledo, zaj se pa z zamikom zarad Urše cmerim", "Kdor (ki gleda) pa zdej ne joka z našimi dekleti, je brezpomočen., "No? Zdej bom pa mal solzice potočil. Bravo punce", "Kako srečne so te solzne oči", "Neki bo treba narest z vlago v stanovanju. Že pol ure mam vlago v očeh". "Te najiskrenejše solze sreče naših skakalk. To je to, to je šport. Kapo dol, punce", "Komaj se je začelo, pa že dve medalji. Bravo, punce. Kar jokala sem od sreče, "Ma oke so se mi orosile, bravooo dekleta, čestitke.", "Kar kakšno solzico sem potočila za naše postovke". Med zapisi je opaziti tudi parafrazo znanega navijaškega vzklika - Kdor ne skače ni Slovenka. Pohvale letijo tudi na račun dejstva, da so slovenske skakalke v zadnjem letu osvojil svetovni pokal, svetovno, prvenstvo in olimpijske igre. "Nora tale naša ženska flota Air Slovenia. Nora!" Med prvimi je slovenskim skakalkam čestitala najuspešnejša slovenska olimpijka Tina Maze, ki je bila do danes lastnica edinih dveh zlatih medalj na ZOI za Slovenijo. "Noroooo! Bravo 'dečve'!!!!!," je zapisala Mazejeva.