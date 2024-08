Španci in Maročani zlahka v polfinale, domačini so se pošteno namučili

V prvih dveh obračunih ni bilo veliko dvomov o tem, kdo se bo uvrstil v polfinale. Maroko je ZDA odpravil s 4 : 0, Španija pa Japonsko s 3 : 0.

Špance je v polfinale z odlično predstavo popeljal Fermin Lopez; član moštva, ki je nedavno na evropskem prvenstvu osvojilo prvo mesto, se je izkazal z zadetkoma v 11. in 73. minuti. Najprej je zadel z natančnim strelom od daleč, potem pa po akciji s kota, ki jo je začel Sergio Gomez. Tretji gol je v 86. minuti dosegel kapetan Abel Ruiz po še enem kotu Gomeza.

Španci, olimpijski prvaki leta 1992 in podprvaki v Tokiu pred tremi leti, bodo imeli v polfinalu za tekmece maroške nogometaše. Ti so danes prav tako brez večjih težav premagali Američane. Maroko je imel tudi močno navijaško podporo na tribunah stadiona, Američani pa so bili kolikor toliko enakovredni le v prvem delu, ko so zaostajali le za gol. Zadel je Soufiane Rahimi z bele točke, v nadaljevanju pa so Maročani močno pritisnili. V le sedmih minutah med 63. in 70. minuto so vodstvo povišali na 3 : 0, zadela sta Ilias Akhomach in kapetan Akhraf Hakimi. Že v sodnikovem dodatku pa je nato Mehdi Maouhoub dosegel še četrti gol.

V drugem polfinalu bosta igrala Egipt in Francija.

Egipčani so bili že tik pred slovesom s turnirja, a so se rešili z izenačujočim golom v 88. minuti in nazadnje zmagali po enajstmetrovkah. Junak je bil Ibrahim Adel, ki je poskrbel za izenačenje, potem pa je zadel še enajstmetrovko v zadnji seriji. Po drugi strani je bil osmoljenec Marcelo Perez, saj je kot edini strelec zgrešil z bele točke. V rednem delu je sicer za Paragvaj prvi zadel Diego Gomez v 71. minuti.