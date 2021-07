Španski mediji: Slovenija z Dončićem je 'stroj za množično uničenje'

"Potem ko je zagotovil, da bo s soigralci prvič zaigral na olimpijskih igrah, si je postavil še višji cilj – stopničke. Od kvalifikacij v Kaunasu naprej je Dončić svojo igro še dvignil. Od takrat dosega 26,6 točke, 8,6 skoka in deset podaj na tekmo. Slovenija pa nasprotnike premaguje s povprečno razliko 28,4. Brutalno," so še zapisali pri Marci , kjer so dodali, da domačinko Japonsko v četrtek čaka "stroj za množično uničenje" , ki ga bo, glede na vse številke, skoraj nemogoče zaustaviti. Ne samo zato, ker Dončič igra izjemno, ampak tudi zato, ker podobno igrajo tudi vsi okoli njega.

Marca je na svoji spletni strani objavila prispevek z naslovom "Osupljive številke, zaradi katerih je Dončićeva Slovenija strah in trepet nasprotnikov". V njem piše, da so številke našega superzvezdnika izjemne, a zanj vse prej kot neobičajne, čeprav jih je proti Argentini dvignil do skrajnosti.

Zabave v olimpijski vasi so del "obveznega bogoslužja"

Pri madridskemu športnemu dnevniku AS-u pa so se v torek bolj posvetili zabavi, ki so si jo Dončić in soigralci privoščili v olimpijski vasi po premierni zmagi nad Argentino. "Ponedeljek je bil za Slovenijo velik dan. To je bilo treba proslaviti, kar so košarkarji naredili v balkanski stavbi v olimpijski vasi," se je začel komentar o dogodku, po katerem so nekateri celo zahtevali, da se Slovenijo zaradi kršenja koronskih pravil izključi z OI.

AS, čeprav se bo njihova reprezentanca pomerila z našo, ni delil takšnega mnenja. "Po družbenih omrežjih so pricurljale slike zabave v stavbi, ki si jo Slovenija med drugim deli s Srbijo in je zaradi Dončića ter Novaka Đokovića ena najbolj priljubljenih v vasi. Na njih lahko vidite Sekulićeve varovance, ki igrajo partijo pokra in si delijo pijačo. Torej nič, česar se že prej ni počelo v olimpijskih vaseh, ne glede na to, kako so dogajanje želeli nadzorovati organizatorji v Tokiu," so nadaljevali.

"Za športnike, zlati mlajši in tiste, ki so na igrah prvič, je to skoraj obvezno bogoslužje," so bili jasni pri AS-u, kjer so se odločno postavili na stran naših košarkarjev. Kot še pišejo, je tovrstno druženje le odraz izjemne kemije, ki vlada v slovenski reprezentanci. "Dajejo občutek, da se zabavajo na parketu in izven njega. To je osnova za uspeh. Dončić, eden od osrednjih akterjev teh iger, trenutno tekmovanje jemlje kot zabavo. In to zelo uspešno."