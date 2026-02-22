Naslovnica
Olimpijske igre

Z atletskih stez na led: tekel z Boltom, na igrah v bobu

Milano, 22. 02. 2026 10.42 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Bob Jamajke na olimpijskih igrah

Jamajška bob ekipa je na olimpijskih igrah znova poskrbela za neverjetno zgodbo. Član boba štiriseda je namreč tudi Tyquendo Tracey, ki velja za najhitrejšega moškega, ki je kadarkoli tekmoval na zimskih olimpijskih igrah. 32-letnik je dvakratni jamajški državni prvak v teku na 100 metrov, v štafeti je tekel tudi z legendarnim Usainom Boltom.

Tracey je postal prvi športnik v zgodovini, ki se lahko pohvali, da je 100 metrov pretekel v manj kot desetih sekundah in nastopil tudi na zimskih olimpijskih igrah.

Leta 2018 je na Diamantni ligi v Londonu v teku na 100 metrov dosegel čas 9,96 sekunde, leta 2017 pa je bil član jamajške štafete štirikrat 100 metrov skupaj z Usainom Boltom na svetovnem prvenstvu v Londonu, po katerem je Bolt tekaške čevlje obesil na klin.

Usein Bolt (levo) in Tyquendo Tracey (desno)
Usein Bolt (levo) in Tyquendo Tracey (desno)
FOTO: Profimedia

Tracey sanj o poletnih olimpijskih igrah nikoli ni izživel, saj mu je že zagotovljen nastop na igrah v Tokiu 2020 preprečila huda poškodba.

Pred dvema letoma pa so ga povabili v jamajško bob ekipo, s katero je prvič nastopil lani januarja. Svetu želi dokazati, da se vrhunska hitrost z atletskih stez lahko prenese na led.

olimpijske igre jamajka bobo

