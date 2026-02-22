Z atletskih stez na led: tekel z Boltom, na igrah v bobu

Tracey je postal prvi športnik v zgodovini, ki se lahko pohvali, da je 100 metrov pretekel v manj kot desetih sekundah in nastopil tudi na zimskih olimpijskih igrah.
Leta 2018 je na Diamantni ligi v Londonu v teku na 100 metrov dosegel čas 9,96 sekunde, leta 2017 pa je bil član jamajške štafete štirikrat 100 metrov skupaj z Usainom Boltom na svetovnem prvenstvu v Londonu, po katerem je Bolt tekaške čevlje obesil na klin.
Tracey sanj o poletnih olimpijskih igrah nikoli ni izživel, saj mu je že zagotovljen nastop na igrah v Tokiu 2020 preprečila huda poškodba.
Pred dvema letoma pa so ga povabili v jamajško bob ekipo, s katero je prvič nastopil lani januarja. Svetu želi dokazati, da se vrhunska hitrost z atletskih stez lahko prenese na led.
