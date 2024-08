Srbi v solzah bentijo nad sodniki, Američani navdušeni: 'Najboljša tekma'

"Prepotentni Američani ne potrebujejo take pomoči," so zapisali na spletni strani srbskega Blica. "V Srbiji imamo rek: 'Kdor je izgubil, se lahko jezi.' Ne iščem izgovorov, ampak sem jezen, ker nismo dobili spoštovanja sodnikov, ne zgolj na tej tekmi. Če najboljši košarkar na svetu ( Nikola Jokić op. a. ) v 37 minutah igre izvaja zgolj štiri proste mete, ( Bogdan ) Bogdanović zgolj enega, žoga pa je ves čas pri njih, so se dogajale čudne stvari. Igralcem sem rekel, naj ne govorijo, ampak naj se borijo in sodniki jih bodo nagradili, ampak tega nocoj nismo videli," je po obračunu, v katerem so njegovi varovanci vodili že za 15 točk, dejal srbski selektor Svetislav Pešić .

"Imeli smo občutek, da bo to zelo težka tekma in mislim, da je Srbija odigrala popolno tekmo. Zadeli so veliko metov, (Aleksa) Avramović je v prvem polčasu zadel tri trojke, česar nismo pričakovali. To je bila ena najboljših košarkarskih tekem v mojem življenju in vedno mi je žal moštva, ki izgubi tak obračun. Seveda sem zelo srečen, ampak videl sem neke srbske igralce, ki so po tekmi jokali in zelo mi jih je bilo žal, saj so naredili vse tako, kot je bilo treba in igrali prelepo košarko," je nasprotnike po obračunu pohvalil ameriški selektor Steve Kerr.

Pri Srbih je največ točk dosegel Bogdan Bogdanović, ki se je ustavil pri 20 po 31 minutah igre. Branilec Atlante Hawks pa po obračunu ni želel komentirati predstave sodnikov. "Težek poraz, ponosen sem na soigralce in to, kako so se borili. Igrali smo na najboljši možen način, mogoče bi lahko zadeli še kakšen koš, ampak to je košarka. Oni so zadevali, mi zgrešili. Vem, na kaj namigujete, ampak tega ne bomo komentirali, saj ni odvisno od nas," je po tekmi dejal Bogdanović, ki je parket zapustil v solzah.