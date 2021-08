Srčno navijanje in stiskanje pesti po vsej Sloveniji: 'Naj se vidi do Tokia'

Slovence je znova združil šport. Na listi opravkov je bil danes samo ogled košarkarske tekme na olimpijskih igrah med Slovenijo in Avstralijo. Središče Ljubljane se je napolnilo, navijali so v Mariboru, pa tudi drugod po Sloveniji. Vsi so močno stiskali pesti za naše fante, a se naposled ni izšlo.

Goreči navijači so preplavili tudi priljubljeno družbeno omrežje Twitter, kjer so s spodbudnimi besedami ves čas bodrili naše košarkaše. "Ni še konec, dokler ni konec. Upamo in verjamemo do konca. Nekaj dobrih minut pripada tudi našim, zaboga. Naj bodo take zadnje. Do zmage."

Tomaž iz Velike Dobrave je streho svoje hiše okrasil z veliko slovensko zastavo. V sporočilu je pripisal: "Naj se vidi do Tokia. Z vami do brona."

Tomaž je hišo okrasil z veliko slovensko zastavo.

Srčno in strastno so navijali tudi v središču Ljubljane.



Za naše fante so pesti stiskali tudi v Mariboru.



Žal se tekma ni iztekla po pričakovanjih, toda ponosni smo lahko tudi na četrto mesto na olimpijskih igrah. Fantje so lahko ponosni na to, kar so dosegli, so se strinjali na Twitterju.

