Srebrna Tina prispela v domovino

"Naporna pot je za mano, vendar sem vesela, da sem doma," je povedala takoj po pristanku. "Sprejem bo na Lopati, pustila se bom presenetiti." "Glava in telo si morata najprej spočiti, potem pa se bom s trenerjem dogovorila kako naprej," je še dodala.

Tina Trstenjak, branilka judoističnega olimpijskega naslova iz Ria de Janeira v kategoriji do 63 kilogramov je izvrstno opravila s štirimi nasprotnicami in se v ponovitvi olimpijskega finala izpred petih let borila za ubranitev naslova olimpijske prvakinje. A tokrat je bila nasprotno kot v Riu boljša njena nasprotnica, Francozinja Clarisse Agbegnenou.