Zlati junak Roglič: Po glavi mi je šlo, skozi kaj vse sem moral iti

Po 28. mestu na cestni dirki v soboto in predčasnem odstopu z dirke po Franciji je Primož Roglič na sredinem kronometru v Tokiu vstal kot feniks iz pepela in povsem deklasiral zvezdniško konkurenco. Pozabil je na vse težave in bolečine, skozi katere je moral iti v zadnjih tednih, ob tem pa konkurenti preprosto niso imeli pravih možnosti, čeprav so številni na stavnicah kotirali višje.

"Po glavi ti gre vse odrekanje in skozi kaj vse si moral iti, da si tu. To mi je šlo po glavi tudi skozi samo vožnjo. Danes mi je šlo, zato mi je bilo precej lažje kot na cestni dirki ali na kronometru na Touru. Lepo je bilo, ker me ni bolelo. Končno sem tudi jaz dosegel oziroma dobil nekaj," je o občutkih, ki so ga prevevali med in po uspehu, povedal Roglič.

Lani ga je prav kronometer stal zmage na dirki po Franciji, letos pa je rane zacelil na najboljši možen način. "Trdo delo je poplačano. Že vso sezono sem govoril, da sem vlagal mnogo, mnogo več fokusa v kronometer, kaj veliko pa nisem mogel pokazati. Tako da je to super lepa nagrada," je nadaljeval 31-letnik.

Na vprašanje, ali je to bil njegov najboljši kronometer v karieri, je odvrnil: "Bomo videli. Tudi če je bil, podpišem. Predvsem si želim uživati v tej medalji. Za vedno bo zapisana in za vedno bo ostala. Gremo pa tudi že novim izzivom naproti."

Zlata medalja je zaradi vseh težav, ki so ga pestile, vredna še toliko več. Roglič pa je dejal, da mu je bilo celo nekoliko lažje, ker so bila pričakovanja zaradi tega morda manjša, kot bi bila sicer: "Ničesar nisem imel za izgubiti. Šel sem na polno od prvega kilometra. To je bilo moje delo, uspelo mi je z odliko in čas je pokazal, da je to bilo dovolj za zlato, zaradi česar sem izjemno zadovoljen."