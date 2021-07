Šved Oscar Swahn je najstarejši olimpijec

Najstarejši med njimi je bil Šved Oscar Swahn, ki je v 73. letu starosti tekmoval v streljanju. V disciplini streljanja v tarčo v obliki jelena, pri čemer je strelec vsako rudno tarčo ustrelil dvakrat – gre za disciplino, ki je bila zadnjič na OI leta 1948 –, je Swahn osvojil srebrno odličje. Šved še vedno velja za najstarejšega človeka, ki je osvojil olimpijsko odličje, v zgodovini. Swahn je odličja osvajal tudi v Londonu 1908, ko je bil star 60 let, in v Stockholmu 1912, kjer je pri 64 letih in 258 dneh postal najstarejši olimpijski prvak. Swahn se je uvrstil tudi na igre 1924, a na njih na koncu ni nastopil. Umrl je tri leta pozneje, 1. maja 1927 v 80. letu starosti. Drugi najstarejši olimpijec vseh časov je avstrijski jahač Arthur von Pongracz, ki je bil na OI 1936 star 72 let. V moški dresuri je končal na četrtem mestu. Von Pongracz je nastopal tudi na igrah 1924 in 1928, kjer je bil šesti v moški posamični dresuri. Za tretjega najstarejšega olimpijca pa se ni treba ozreti tako daleč v preteklost. Japonski jahač Hiroshi Hoketsu je bil na igrah v Londonu 2012 star 71 let. V posamični dresuri je zasedel 40. mesto. Hoketsu je tekmoval tudi na OI 1964, poleg tega se je uvrstil še na igre 1988 in 2008, a na koncu zaradi bolezni konja ni nastopil.