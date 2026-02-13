Naslovnica
OI 2026

Nemški kancler zaman klical olimpijskega junaka

Cortina d'Ampezzo, 13. 02. 2026 15.03 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
J.B.
Max Langenhan

Sankač Max Langenhan je Nemčiji pred dnevi priboril prvo zlato kolajno na letošnjih olimpijskih igrah. Za uspeh mu je želel prek mobilnega telefona nemudoma čestitati nemški kancler Friedrich Merz, a je Langenhan klic prvega politika v državi zavrnil iz preprostega razloga – njegove številke ni imel v imeniku.

Dan po velikem uspehu je Max Langenhan prejel klic z neznane številke, ki ga je nemudoma zavrnil. Izkazalo se je, da mu je za zlato kolajno želel čestitati nemški kancler Friedrich Merz.

"Imel sem kratko noč. Naslednje jutro sem med ogledom ene od video čestitk prejel klic z neznane številke, a sem si že pred časom obljubil, da nanje ne bom odgovarjal," je za nemške medije zabavno nezgodo opisal 26-letnik, ki je nato dočakal veliko presenečenje.

Max Langenhan je z nemško mešano zasedbo slavil tudi na ekipni tekmi.
Max Langenhan je z nemško mešano zasedbo slavil tudi na ekipni tekmi.
FOTO: Profimedia

Na drugi strani zavrnjenega klica je bil vodja nemške vlade. "Gospod Merz, res mi je žal. Upam, da se bova prek telefona ujela v naslednjih dneh. Kakorkoli, ponosen sem na svoj uspeh," je Langenhan pojasnil v videoposnetku na Instagramu, med katerim sta se člana nemške reprezentance Julia Taubitz in Tobias Wendl le prisrčno smejala.

Langenhan je svoj uspeh nadgradil v četrtek, ko je bil del zmagovite nemške zasedbe na ekipni preizkušnji. Nemški sankači so sicer na petih preizkušnjah osvojili prav toliko kolajn.

olimpijske igre Max Langenhan sankanje

KOMENTARJI10

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
13. 02. 2026 16.57
?kje pa je dobil njegovo št. ??varnost podatkov pa tko???/.mene nima gdo za klicat ce mu jest ne dam cifre pika
Odgovori
0 0
Komentator aligator
13. 02. 2026 16.26
Kaj Golob je čestital Medvedu?
Odgovori
0 0
Maxx365
13. 02. 2026 17.06
Takim luzerjem ponavadi janez čestita.
Odgovori
0 0
Veščec
13. 02. 2026 16.23
jst,tut ne odgovarjam na neznane številke.razen od lubice,to vem pa na pamet,pa to
Odgovori
+1
1 0
AshBurton
13. 02. 2026 16.33
Torej ves neznano stevilko od lubice na pamet🤦🤣....punca tut neznana al?
Odgovori
0 0
Veščec
13. 02. 2026 17.14
ne,ne
Odgovori
0 0
3320.
13. 02. 2026 16.18
Mislim da če bi imel številko v imeniku bi jo blokiral, no js bi jo.
Odgovori
+1
1 0
kovanec
13. 02. 2026 16.13
A bi se kancler javil če bi ga klical Max?
Odgovori
+3
3 0
Komentator aligator
13. 02. 2026 16.13
Nein Nein Nein zadnjič na SP se mu je takoj javil.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
13. 02. 2026 16.06
Je mislu da ga kliče kak prijatelj za kredit.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
