Nemški kancler zaman klical olimpijskega junaka

Dan po velikem uspehu je Max Langenhan prejel klic z neznane številke, ki ga je nemudoma zavrnil. Izkazalo se je, da mu je za zlato kolajno želel čestitati nemški kancler Friedrich Merz.
"Imel sem kratko noč. Naslednje jutro sem med ogledom ene od video čestitk prejel klic z neznane številke, a sem si že pred časom obljubil, da nanje ne bom odgovarjal," je za nemške medije zabavno nezgodo opisal 26-letnik, ki je nato dočakal veliko presenečenje.
Na drugi strani zavrnjenega klica je bil vodja nemške vlade. "Gospod Merz, res mi je žal. Upam, da se bova prek telefona ujela v naslednjih dneh. Kakorkoli, ponosen sem na svoj uspeh," je Langenhan pojasnil v videoposnetku na Instagramu, med katerim sta se člana nemške reprezentance Julia Taubitz in Tobias Wendl le prisrčno smejala.
Langenhan je svoj uspeh nadgradil v četrtek, ko je bil del zmagovite nemške zasedbe na ekipni preizkušnji. Nemški sankači so sicer na petih preizkušnjah osvojili prav toliko kolajn.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.