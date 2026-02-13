Nemški kancler zaman klical olimpijskega junaka

Dan po velikem uspehu je Max Langenhan prejel klic z neznane številke, ki ga je nemudoma zavrnil. Izkazalo se je, da mu je za zlato kolajno želel čestitati nemški kancler Friedrich Merz.

"Imel sem kratko noč. Naslednje jutro sem med ogledom ene od video čestitk prejel klic z neznane številke, a sem si že pred časom obljubil, da nanje ne bom odgovarjal," je za nemške medije zabavno nezgodo opisal 26-letnik, ki je nato dočakal veliko presenečenje.