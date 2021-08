Mišmaš Zrimškova z državnim rekordom do šestega mesta

Maruša Mišmaš Zrimšek je v kvalifikacijah s časom 9:23,36 zasedla deseto mesto. V zadnji od treh skupin je bila druga in se je po mestih zanesljivo prebila v finale, kamor se je uvrstilo 16 tekačic. Najhitrejša med vsemi je bila Winfred Mutile Yavi, ki nastopa za Bahrajn (9:10,80).

Za 26-letno Kamničanko so to prve olimpijske igre, v finalu pa je krepko izboljšala svoj čas iz kvalifikacij. Zasedla je šesto mesto z novim slovenskim rekordom(9:14.84), zmaga je šla v Ugando, najhitrejša je bila Peruth Chemutai (9:01.45) z državnim rekordom Ugande, druga je bila Američanka Courtney Frerichs (9:04,79), tretja pa Kenijka Hyvin Kiyeng (9:05,39). Chemutaijeva je v zadnjem delu nastopa najprej ujela dolgo vodilno Frerichsovo in jo 200 metrov pred ciljem prehitela za dokaj zanesljivo zmago, 22-letnica je s tem osvojila svoje prvo odličje na velikih tekmah. Frerichsovi, svetovni podprvakinji leta 2017 v Londonu, se je nevarno približevala Kiyengova, a je bila slednja na koncu bronasta. Kenijka je branila srebro iz prejšnjih OI leta v Riu, svetovni naslov je osvojila leta 2015 v Pekingu in bila še bronasta na SP v Londonu.

Šestindvajsetletna slovenska rekorderka je preizkušnjo začela na osmem, devetem mestu sredi vodilne skupine. Vodilnih se je držala v skoraj celotnem prvem kilometru. Ko se ji je v drugem kilometru čelo kolone nekoliko oddaljilo, se je v dobrih 200 metrih z lepim pospeševanjem priključila vodilni deveterici in pozneje šesterici, ki si je pritekla nekaj prednosti.

Dva kroga pred ciljem je bila že na četrtem mestu, v zadnji krog pa je je šla kot peta. Američanka in nekdanja svetovna prvakinja Emma Coburn, ki je bila pozneje diskvalificirana, je bila tedaj na sedmem mestu že več kot 30 metrov zadaj. Po zadnji vodni oviri je bila Slovenka peta. V zadnjih metrih jo je prehitela velika evropska tekmica Gesa Felicitas Krause iz Nemčije (9:14,00). Mišmaš Zrimškova se je veselila uvrstitve na šesto mesto in svojega največjega dosežka v karieri.