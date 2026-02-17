Tekmovalca sta ga skoraj sklatila na tla, ciljno črto nato prečkal vzvratno

Preizkušnje hitrostnih drsalcev na kratke proge pogosto postrežejo s kaotičnim razpletom in tako je bilo tudi v ponedeljkovih kvalifikacijah na 500-metrski razdalji.

Italijan Pietro Sighel je od začetka vztrajal v ospredju, v zadnjih metrih pa sta ga sotekmovalca skoraj spravila na tla. Latvijec Reinis Berzins je padel in sklatil še Turka Furkana Akarja, Sighel pa se je padcu spretno za las izognil. Italijana je obrnilo za 180 stopinj in ciljno črto je prečkal vzvratno.

Z izjemno predstavo se je uspešno prebil v sredin četrtfinale. Napredoval je tudi Kazahstanec Abzal Ažgalijev, ki je po zapletu tekmecev iz četrtega napredoval na prvo mesto.