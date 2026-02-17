Naslovnica
Olimpijske igre

Tekmovalca sta ga skoraj sklatila na tla, ciljno črto nato prečkal vzvratno

Milan, 17. 02. 2026 15.54 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
Ž.Ž.
Pietro Sighel se je komaj izognil padcu, ciljno črto pa prečkal vzvratno.

Italijanski hitrostni drsalec Pietro Sighel je ciljno črto še drugič na teh olimpijskih igrah prečkal vzvratno. Če je prvič to storil v luči proslavljanja zlate medalje za italijansko mešano štafeto, pa je bilo to tokrat povsem nenamerno. Vanj sta namreč na ciljni ravnini priletela turški in latvijski sotekmovalca, Italijan pa se je po spretnem reševanju komajda obdržal na drsalkah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Preizkušnje hitrostnih drsalcev na kratke proge pogosto postrežejo s kaotičnim razpletom in tako je bilo tudi v ponedeljkovih kvalifikacijah na 500-metrski razdalji.

Italijan Pietro Sighel je od začetka vztrajal v ospredju, v zadnjih metrih pa sta ga sotekmovalca skoraj spravila na tla. Latvijec Reinis Berzins je padel in sklatil še Turka Furkana Akarja, Sighel pa se je padcu spretno za las izognil. Italijana je obrnilo za 180 stopinj in ciljno črto je prečkal vzvratno.

Z izjemno predstavo se je uspešno prebil v sredin četrtfinale. Napredoval je tudi Kazahstanec Abzal Ažgalijev, ki je po zapletu tekmecev iz četrtega napredoval na prvo mesto.

Incident med Latvijcem in Turkom so sodniki po tekmi vzeli pod drobnogled in Akarja kaznovali, ker Berzinsu ni odstopil prednosti ob vstopu v ciljno ravnino.

Sighel je v cilj pridrsal vzvratno že prejšnji teden na tekmi mešanih štafet, ko se je z italijansko reprezentanco razveselil zlate medalje, vendar je takrat to storil namerno.

Pojasnil je, da je preizkušnjo želel končati z vzvratno vožnjo "za domače občinstvo" in da "to ni bila nespoštljiva gesta do mojih nasprotnikov".

zoi 2026 pietro sighel

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lens
17. 02. 2026 16.53
"priletela turški in latvijski sotekmovalca"?
Odgovori
0 0
St. Gallen
17. 02. 2026 16.55
Saj vidis kdo pise 😁
Odgovori
0 0
