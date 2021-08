Tilka Paljk na seznamu najvplivnejših mladih Afričanov

Slovenija je v teh dneh polna novic o plavalki Tilki Paljk, ki je na odprtju olimpijskih iger v Tokiu nosila zambijsko zastavo. V pogovoru za STA je mlada plavalka povedala, da bi z veseljem nastopila tudi na kakšni tekmi v Sloveniji. A Paljkova je v domači Zambiji več kot le plavalka, ima tudi velik družbeni vpliv.

V Sloveniji je 24-letna Tilka Paljk zaslovela predvsem kot plavalka slovenskih korenin, ki se je prebila na olimpijske igre. A pri plavalki nikakor ne gre le za povabilo plavalcev iz manj razvitih držav. Zambijka je na afriškem prvenstvu osvojila srebrno in bronasto kolajno, pa tudi cilje za naprej ima že postavljene. Zambijska športnica leta 2018 in 2019, hči slovenskega očeta in zambijske matere, se bo že letos vneto pripravljala na svetovno prvenstvo v Abu Dabiju decembra, pa tudi nadaljevanje študija je preložila za pol leta, da se bo za leto 2022 pripravila na igre Commonwealtha in svetovno prvenstvo v Fukuoki. Forbes jo je uvrstil med 30 najbolj vplivnih mladih Afričanov S svojim športnim in študijskim uspehom je 24-letnico prepoznala tudi revija Forbes in jo uvrstila na spisek najbolj vplivnih 30 Afričanov, starih manj kot 30 let. Mlada Paljkova je namreč dejavna na več področjih, je tudi ambasadorka britanske dobrodelne organizacije Equitysport. Znana je po tem, da je zelo dejavna pri opozarjanju na slabe pogoje, v katerih se znajdejo afriški športniki. Na srečo ima močno podporo v domači plavalni zvezi, njen trud pa so opazili tudi drugje po svetu. Kljub vsem dosežkom pa športnica ostaja skromna in dostopna. Rada ima tudi Slovenijo, predvsem Ajdovščino z okolico, kjer je preživela prva leta svojega življenja. "Seveda so povezave tesne. V Ajdovščini imam očeta, mačeho ter polbrate in polsestre. Skratka vse sorodnike po njegovi strani in kar nekaj prijateljev iz mladosti. Vselej se rada vračam," je po nastopu na igrah v Tokiu v angleščini povedala Paljkova in priznala, da je slovenščino žal pozabila.

Tudi zdaj Slovenijo prav pogreša: "V zadnjem letu je bilo težko. Pripravljala sem se na olimpijske igre, obenem pa je bilo potovanje zaradi pandemije covida-19 dodatno težko. Letos upam, da mi bo spet uspelo priti. Rada pridem, kadar le lahko, in želim si, da bi mi to uspelo v decembru. A seveda se moram o tem posvetovati tudi v klubu, saj mi načrte sestavlja trener." Morda bi lahko krajše bivanje v Sloveniji združila tudi s pripravami v katerem od slovenskih klubov. "To si res želim, a doslej nisem našla kluba, kjer bi lahko trenirala. V Ajdovščini pravih pogojev ni, večina klubov je v Ljubljani. Če bi lahko tam nekaj časa bivala, bi z veseljem tudi trenirala in nastopila tudi na kakšni tekmi v Sloveniji," je še povedala zambijska rekorderka na 50, 100 in 200 m prsno, ki spremlja tudi razmere v slovenskem plavanju in ve, da bi na 50 in 100 m prsno imela v domovini očeta priložnost za dobro delo. Sama plačuje treninge in opremo Finančno ji nikakor ni lahko, saj si pri 24 letih v večini sama plačuje življenjske stroške, pa tudi treninge in opremo. Sponzorska sredstva niti približno ne zadostujejo, zato mora poprijeti tudi za delo, kolikor to študij in šport dopuščata, in tudi to je eden od razlogov, da se samostojno težje odloči za priprave. Ne glede na ljubezen do Zambije in Slovenije pa vsaj zaenkrat ostaja v Južni Afriki. V Pretorii je dokončala študij vzgoje predšolskih otrok po programu montessori. "Zdaj grem popolnoma v drugo smer. Odločila sem se še za študij političnih ved. To sem si vedno želela, mama je temu nasprotovala, a zdaj sem se odločila, da se posvetim tudi temu."

