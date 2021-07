Tina Trstenjak bo branila zlato: Pritiska ne čutim

" V bistvu pred tekmo vedno zelo nerada kaj napovedujem in tudi zdaj ne bom. Grem borbo po borbo, v vsako, kot da je zadnja. Na dan tekme pa se bo pokazala pripravljenost ," je ob robu iger v japonski metropoli povedala 30-letna Tina Trstenjak , ki dodaja, da v vseh nastopih pričakuje težke dvoboje: "Igre so posebno tekmovanje, kjer vsak lahko premaga vsakega ." V športu velja nepisano pravilo, da je cilj lažje osvojiti, kot pa ga kasneje braniti. A Trstenjakova se s tem niti ne ukvarja. " Pritiska res ne čutim. Osredotočena sem samo na to tekmo. Pomembno je, da se zberem. S tekmovalkami se zelo dobro poznamo, malenkosti odločajo, na takšni tekmi pa se to še bolj vidi kot sicer ." Kot pravi, vedno išče le osredotočenost in pozitivne stvari. Tako je bilo tudi s prestavitvijo iger, ki jo je sprva močno zmotila. " Športniki se za ta cilj pripravljamo štiri leta in to se je lani spremenilo. A rekla sem si, da imam leto več za pripravo, za taktiko, za tehniko in to zdaj gledam tako. " Tekmovalka, ki je svoje znanje dobila v centru na Lopari pri Celju, bo napadala že šesto slovensko judoistično olimpijsko odličje. Prva favoritinja bo vnovič Clarisse Agbegnenou , ki jo je slovenska šampionka ugnala v finalu iger v Braziliji. V zadnjih štirih letih je Francozinja tako rekoč neustavljiva, saj je zmagala na 11 od 12 večjih tekmovanjih, na katerih je nastopila. Da je prva favoritinja ranljiva, je v Riu dokazala prav Trstenjakova. V domačem taboru zato upajo na slavje Tashiro Miku , ki bo, če bo šlo tekmovalkam vse po načrtih, polfinalna tekmica slovenske reprezentantke. Trstenjakova bo dvoboj začela s tekmo proti Korejki Han Heeju .

Ana Velenšek je po Riu 2016 presedlala v težjo kategorijo nad 78 kilogramov. "Tudi moj cilj so čim boljše borbe in seveda so želje velike. Prepričana sem tudi, da izid vedno 'pritiče' pokazanemu na borišču," je dejala tekmovalka iz Šmartnega pri Celju. Njena največja pomanjkljivost je po mnenju trenerja Fabjana premalo kilogramov v konkurenci težkokategornic. "S tem se vseskozi borimo. Ni še optimalno, ampak se bližamo teži, ki bi lahko bila blizu. Malokdo razume, da se ne morem zrediti, a moje telo izredno veliko energije porablja na treningih in siliti se moram, da jem in da jem pravilno. Potrebujem namreč mišice in ne odvečne maščobe, saj sama teža na igrah ne bo zadoščala. Če bi morala nabiti samo maščobo, bi bilo to enostavno." Velenškova nikakor ne sodi med favoritinje in že uvodni nastop proti Američanki Nini Cutro Kelly bo zelo zahteven. V primeru zmage, edini medsebojni dvoboj je leta 2017 dobila Slovenka, bo njena nasprotnica nato bronasta z letošnjega svetovnega prvenstva Brazilka Maria Suelen Altheman, ki pa jo je tekmovalka Sankakuja v obeh preteklih merjenjih moči ugnala.

Do lanskega leta je za prvo favoritinjo veljala Kubanka Idalys Ortiz, gospodarska kriza na Kubi pa je preprečila kakovostne priprave in tekmovanja. Letos na SP je Ortizova tako osvojila zanjo skromno peto mesto. Prav to pa številnim tekmovalkam v kategoriji odpira pot do vrha.