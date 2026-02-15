Tepeš se zaveda, kaj je Niko Prevc stalo še boljše uvrstitve

"Super se je to izšlo, na veliki skakalnici se vse do zadnjega skoka nismo najbolje znašli. V zadnjem skoku pa so tako Maja kot tudi obe Niki opravili izjemno, zelo dobro, tako da sem zelo vesel," je nov izjemen uspeh za slovenske smučarske skoke za TV Slovenija pospremil Jurij Tepeš .

Še po prvi seriji na medaljo ni kazalo. Prevčevi se nastop v prvi seriji ni posrečil in po prvem skoku je zaostajala za štirimi Norvežankami. V finalu pa je s petega mesta uspešno napadla oder za zmagovalke in se razveselila brona.

"Nika je v prvi seriji naredila napako, ki jo dela že od prvega skoka na tej skakalnici in napako, ki jo dela tudi večina fantov na tej skakalnici - zadnjico je preveč spustila pred odrivom z mize. Naklon pred mizo je zelo velik in to jo je stalo še boljše uvrstitve, ampak drugi skok je bil zares dober," je svoj komentar na nastope najboljše skakalke letošnje zime podal Tepeš.