Olimpijske igre

Tepeš se zaveda, kaj je Niko Prevc stalo še boljše uvrstitve

Predazzo, 15. 02. 2026 22.04 pred 10 urami 2 min branja 15

Avtor:
Ž.Ž.
Tekma svetovnega pokala na Ljubnem

Tretja tekma, tretja medalja. Glavni trener slovenskih smučarskih skakalk Jurij Tepeš bo olimpijski Predazzo po uspehih Nike Prevc zapustil z nasmehom na obrazu. Pohvalil je zlasti finalni skok svoje varovanke, s katerim je najboljša skakalka zime tudi prišla do bronaste medalje in s tem dopolnila svoj komplet medalj.

Bronasta Nika Prevc
Bronasta Nika Prevc
FOTO: Profimedia

"Super se je to izšlo, na veliki skakalnici se vse do zadnjega skoka nismo najbolje znašli. V zadnjem skoku pa so tako Maja kot tudi obe Niki opravili izjemno, zelo dobro, tako da sem zelo vesel," je nov izjemen uspeh za slovenske smučarske skoke za TV Slovenija pospremil Jurij Tepeš.

Še po prvi seriji na medaljo ni kazalo. Prevčevi se nastop v prvi seriji ni posrečil in po prvem skoku je zaostajala za štirimi Norvežankami. V finalu pa je s petega mesta uspešno napadla oder za zmagovalke in se razveselila brona.

"Nika je v prvi seriji naredila napako, ki jo dela že od prvega skoka na tej skakalnici in napako, ki jo dela tudi večina fantov na tej skakalnici - zadnjico je preveč spustila pred odrivom z mize. Naklon pred mizo je zelo velik in to jo je stalo še boljše uvrstitve, ampak drugi skok je bil zares dober," je svoj komentar na nastope najboljše skakalke letošnje zime podal Tepeš.

Svoje pa so odigrale tudi zelo zahtevne vetrovne razmere, v katerih so imele številne tekmovalke kar nekaj težav.

"Pogoji so se spreminjali, veliko je bilo vetra v hrbet. Žirija je bila zelo konzervativna in tako je težko skakati. Ampak to so olimpijske igre, največji oder na svetu in tukaj je treba pokazati vse, ko šteje," je sklenil glavni trener slovenskih smučarskih skakalk.

olimpijske igre zoi 2026 smučarski skoki nika prevc jurij tepeš

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mirko Igor
16. 02. 2026 09.02
Čestitke Niki Prevc!
Odgovori
0 0
Voyager3000
16. 02. 2026 09.01
a
Odgovori
0 0
pepe007
16. 02. 2026 08.52
Nekoč se nam bo kolcalo po časih, ko smo imeli tekmovalko, ki je na vsaki tekmi na OI dobila medaljo. Pa še malo žalostna je bila, ker niso bile vse zlate, ker je tekmovalka tega sposobna. Bravo, Nika!
Odgovori
+2
2 0
Rudar
16. 02. 2026 08.48
Izjemno. Bravo Nika, bravo Slovenija.
Odgovori
+2
2 0
rob3rt
16. 02. 2026 08.44
Mi tudi vemo, isti model kot Petra Prevca prvega kristalnega globusa. Edina razlika med Domnom in Niko je, da ima en za trenerja Hrgoto, druga pa...
Odgovori
-2
2 4
sasa215
16. 02. 2026 08.43
Čestitke za izjemen uspeh, fantastično, Nika 3 olimpijske medalje, bravo naši.. Zmagaš pac ne vsakič, ampak da od treh tekem dobiš 3 medalje je super noro dobro. Ponosen na vse naše.. Lp
Odgovori
+3
3 0
Nidani
16. 02. 2026 08.41
Nimate si kaj očitat! Sicer pa, Nika je mlada in iz izkušenj se lahko uči za naslednjič! Mene ste razveselili in računam na še lepšo prihodnost!
Odgovori
+1
1 0
Klovni...
16. 02. 2026 08.40
Nika je fenomen, uvrstitev je vrhunska, za tisto kar pa je zmanjkalo pa je kriv trener.
Odgovori
-3
2 5
Nidani
16. 02. 2026 08.44
A taisti trener, ki jo je pripeljal sem inustvaril, kot glavno favoritinjo?
Odgovori
+3
3 0
rob3rt
16. 02. 2026 08.50
Zanimivo, komentarju stisneš plus, pokaže pa minus...
Odgovori
0 0
Darko32
16. 02. 2026 08.35
Nevem zakaj se modruje in naklada. Rezultat jer izjemen. To lahko določeni samo sanjajo. Zato vse pohvale vsem tekmovalcem, kateri so zastopali naše barve po svojih najboljših močeh.
Odgovori
+7
7 0
patriot11
16. 02. 2026 08.30
Največji krivci za nastalo situacijo so novinarji, ki neprestanoo silijo v športnike.
Odgovori
+9
10 1
dededetox
16. 02. 2026 08.23
Niko je onemogočil pritisk oz. psiha, ker je bila po celem svetu glavna favoritkinja in to je breme. Je tudi sama to izjavila. Ne pa zadnjica!!!!
Odgovori
+13
14 1
televizija2000
16. 02. 2026 08.43
Eno je psiha eno pa konkretno izvedba skokov
Odgovori
0 0
Koronavirusovec
16. 02. 2026 08.22
trener nike reče da je bil drugi skok boljši in je tako kot komentator lahko samo gledal skok, ampak komentator pa trdi da je bil prvi skok boljši, svašta
Odgovori
+1
3 2
