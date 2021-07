Tokić med posamezniki v Tokiu končal v tretjem krogu

V prvem nizu je imel Bojan Tokić pobudo, imel lepo prednost, a se je brazilski tekmec vrnil v igro, prvič povedel pri 12:11 in nato dobil niz s 13:11. V drugem je bil boljši Brazilec, ki je dokaj mirno prišel do zmage z 11:7. Zato pa je izkušeni Slovenec "pritisnil na plin" v tretjem, ko se je Brazilec enakovredno meril z njim do izenačenja na šesti točki, nato pa je Tokić dosegel sedem zaporednih točk in zmago v nizu z 11:7.