Trener Trstenjakove: Dolgo sva delala za to

Tudi nadaljevanje je bilo po oceni reprezentanta nekdanje Jugoslavije "peklensko" in v boju s Španko Cristino Cabano Perez in Anriquelis Barrios iz Venezuele se je slovenska šampionka zaradi hudih bolečin prav tako izogibala boju na blazini, kjer pogosto zaključuje obračune. Poznavalci njenega sloga juda so brez težav ugotovili, da borka ne kaže svojega širokega repertoarja znanja v tej japonski borilni veščini.

"Res hvala doktorju Matjažu Vogrinu, ki nama je med odmorom pomagal. Ne vem, od kod in kako. A prišel je hitro, pomagal, obljubil, da bodo zdravila v eni uri delovala in res je bilo tako. Prav on je omogočil boj za zlato," je dejal Fabjan.

'Ali bo šlo ali ne more več?'

Po prvi borbi v hramu Nippon Budokan pa so bile misli drugje. "Takrat v prvi vrsti pomisliš na tekmovalko, ali bo šlo ali ne more več. Takoj nato pa te spreleti, koliko časa sva delala za to tekmo," je še dejal. Napotek branilki naslova olimpijskega zlata pa je bil vsaj na videz zelo enostaven: "Šla boš v borbo, kot da ni nič. Ne da me ne zanima, ali te boli ali ne. Vem, da te močno, a skušala boš zdržati. Na vsak način moraš." In Trstenjakova, znana po močni volji, ga ponovno ni razočarala.

Nagrada je bil finale trenutno najboljših tekmovalk na svetu Tine Trstenjak in Clarisse Agbegnenou, ki že skoraj desetletje obvladujeta kategorijo do 63 kilogramov. Ob začetnem sodnikovem znaku je večini v dvorani zastal dih, ko sta se tekmovalki "zaleteli" druga v drugo. In Francozinja, prva favoritinja kategorije, ki je bila v zadnjih sezonah boljša, nikakor ni prevladovala.

"Dolgo sva delala za to. Tina je že dve leti dobivala napotke, kaj bo delala, a to sva skrivala. Danes je pokazala nove elemente juda. Naredila je sicer nekaj manjših napak, a uspešno ji je vstopala med noge, samo končati je bilo treba met. Žal se ni izšlo. Počasi nam je zmanjkovalo orožja, zato sva šla v podaljšek in na vzdržljivost. Tudi Francozinja je izjemna, odločila je malenkost, lahko pa bi se razpletlo tudi obratno," je še povedal 63-letni trener in priznal, da si je želel zlato.