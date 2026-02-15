Trenutek, ko je Domenator stopil pred navijače

Zmagovalec novoletne skakalne turneje, svetovni prvak v smučarskih poletih, svetovni rekorder in odslej še olimpijski prvak v smučarski skokih na veliki skakalnici – Domen Prevc. Smučarski skakalec, ki je po prvi seriji zasedal 2. mesto, v finalu pa se je povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. S tem je zlati olimpijski medalji z mešane ekipne tekme dodal še naslov olimpijskega prvaka na veliki napravi.