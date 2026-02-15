Trenutek, ko je Domenator stopil pred navijače

Zmagovalec novoletne skakalne turneje, svetovni prvak v smučarskih poletih, svetovni rekorder in odslej še olimpijski prvak v smučarski skokih na veliki skakalnici – Domen Prevc. Smučarski skakalec, ki je po prvi seriji zasedal 2. mesto, v finalu pa se je povzpel na najvišjo stopničko zmagovalnega odra. S tem je zlati olimpijski medalji z mešane ekipne tekme dodal še naslov olimpijskega prvaka na veliki napravi.
Slovenija ima po četrti skakalni preizkušnji olimpijskih iger tretjo medaljo, ob srebrni Nike Prevc na srednji skakalnici, še zlato iz mešane ekipne tekme in sedaj še zlato Domna Prevca.
