Trstenjakova osvojila srebrno medaljo

Tina Trstenjak je prišla na Japonsko z željo po medalji, pri čemer ji bodo pomagale bogate izkušnje izpred petih let, ko je z zmago na igrah v Riu nadaljevala slovensko dominanco v kategoriji do 63 kilogramov.

Četrtfinalni obračun je sicer bolje začela Venezuelka, ki je po vsega nekaj sekundah že prišla do uvodnega vazarija. Celjanka je morala nato bolj napadati, do izenačenja pa je prišla po 2:16 minute, ko ji je uspelo prvič streti Barriosovo. Slednja se je nato do konca rednega dela štirih minut dobro izvijala prijemom Slovenke in izsilila boj za zlato točko. V njem je Barriosova vpisala še drugo kazen zaradi nedejavnosti, v vse bolj izčrpavajočem dvoboju pa je odločitev prišla po 3:13 minute v podaljšku. Takrat je z drugim vazarijem in posledično iponom slavila Trstenjakova in se uvrstila med najboljše štiri.

V velikem finalu je bila Tinina nasprotnica prva iz svetovne jakostne lestvice Clarisse Agbegnenou , kar pomeni, da smo spremljali ponovitev finala izpred petih let. V Riu je slavila Trstenjakova in naslov olimpijske prvakinje v tej kategoriji je ostal v Sloveniji. Med letoma 2012 ter 2016 je bil namreč v lasti Tinine klubske kolegice in dobitnice prve olimpijske medalje v judu za Slovenijo, Urške Žolnir .

Trstenjakova se je s tem podpisala pod 50. slovensko kolajno na poletnih in zimskih olimpijskih igrah, samo na poletnih OI pa je to 26. kolajna za Slovenijo.

Dvoboj je odločil podaljšek, v katerem pa je bila uspešnejša Francozinja. Po 37 sekundah je uspela Slovenko spraviti iz ravnotežja in z vazarijem zaključiti dvoboj. Po njem sta se tekmici, sicer pa zunaj tatamijev dobri prijateljici iskreno objeli in čestitali. Agbegnenoujeva pa je "staro znanko" Trstenjakovo kar dvignila v zrak v znak spoštovanja.

Od samega začetka sta bili najboljši judoistki kategorije do 63 kg zelo aktivni in napadalni. Francozinja je več poskušala s prijemi na tatamiju in želela Celjanko obrniti na hrbet, kar pa ji ni uspelo. Po dveh minutah in pol si je Agbegnenoujeva prislužila prvo kazen, nato pa je zaradi lažnih napadih po zgrešenih prijemih Trstenjakova prejela dve kazni pred iztekom štirih minut.

Izjave po finalu

"Že to je velik uspeh, da sem bila na dveh olimpijskih igrah v dveh finalih. Mogoče danes nisem prišla do konca, ampak srebro je res lep dosežek," je po dvoboju zbranim medijem dejala Trstenjakova.

"S Clarisse sva izven juda dobri prijateljici, četudi sva tekmici. Ko se pomeriva v finalu, je to res šov. Res je lepo od nje. V finalu si ne bi mogla želeti koga drugega. To je bil najboljši finale," je v prvi izjavi po finalu dejala 30-letna Celjanka.

"Taktika je bila, da jo utrudim in vrežem, to pa je nato uspelo njej. Želela sem iti samo v napad in uživati v tej borbi. Nisem imela kaj za izgubiti. Medaljo sem že imela zagotovljeno, vprašanje je bilo le, kakšne barve bo. Ena manjša napaka in se je obrnilo njej v prid. Mislim, da ne smem biti razočarana. Vseeno sem super vesela, da sem prišla v finale na dveh zaporednih olimpijskih igrah. To je izjemno težko in zadovoljna sem s srebrom," je nato še dvoboj ocenila Trstenjakova.

"Cel dopoldan sem tekmovala v bolečinah. Sredi prve borbe sem začutila bolečino. Točno ne vem, kaj je, ampak na srečo so me pripravili, da sem lahko kasneje tekmovala. Niti nisem mogla delati nevaze, ker me je tako bolelo pri obračanju. Le v polfinalu sem izkoristila priložnost, ki se je res ponudila. Če bi bila zdrava, bi bilo drugače," je dodala 30-letnica.

Bronasti kolajni sta pripadli Kanadčanki Catherine Beauchemin-Pinard in Italijanki Marii Centracchio.