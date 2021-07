Trstenjakova bo branila naslov olimpijske prvakinje

Tina Trstenjak je prišla na Japonsko z željo po medalji pri čimer ji bodo pomagale bogate izkušnje izpred petih let, ko je z zmago na igrah v Riu nadaljevala slovensko dominanco v kategoriji do 63 kilogramov.

V četrtfinalu se je pomerila z 12. s svetovne lestvice, Venezuelko Anriquelis Barrios, ki je v drugem krogu z iponom ugnala Kubanko Maylin Del Toro Carvajal. Trstenjakova naj bi se spopadala z bolečinami v hrbtu, zaradi tega je bila pred četrtfinalnim obračunom v oskrbi zdravnika.

Četrtfinalni obračun je sicer bolje začela Venezuelka, ki je po vsega nekaj sekundah že prišla do uvodnega vazarija. Celjanka je morala nato bolj napadati, do izenačenja pa je prišla po 2:16 minute, ko ji je uspelo prvič streti Barriosovo. Slednja se je nato do konca rednega dela štirih minut dobro izvijala prijemom Slovenke in izsilila boj za zlato točko. V njem je Barriosova vpisala še drugo kazen zaradi nedejavnosti, v vse bolj izčrpavajočem dvoboju pa je odločitev prišla po 3:13 minute v podaljšku. Takrat je z drugim vazarijem in posledično iponom slavila Trstenjakova in se uvrstila med najboljše štiri.