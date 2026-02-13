Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
POP 30 Slovenija Črna kronika Tujina Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi ZOI 2026 Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Ukrajinec s 'sporno' čelado še vedno upa na nastop na ZOI

Milano, 13. 02. 2026 09.22 pred 12 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Vladislav Heraskevič

Ukrajinski skeletonist Vladislav Heraskevič še vedno upa na nastop na zimskih olimpijskih igrah. O njegovi pritožbi zoper diskvalifikacijo bo po njegovih besedah danes odločalo Mednarodno športno razsodišče (Cas) v Lozani.

Vladislav Heraskevič je bil diskvalificiran zaradi čelade, na kateri so fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki traja že skoraj štiri leta.

Vladislav Heraskevič
Vladislav Heraskevič
FOTO: AP

"Naš cilj je vedno bil, da tekmujem," je Heraskevič povedal na četrtkovi tiskovni konferenci. Prvi dve vožnji sta že bili na sporedu, zato se poraja vprašanje, kdaj bi jih Heraskevič opravil v primeru pozitivne odločitve Casa. Ukrajinec je bil sicer na petih vožnjah za trening vselej med šestimi najhitrejšimi. Končna odločitev o dobitnikih medalj pa bo znana že danes.

Na vprašanje, kako si predstavlja, da bi lahko nastopil, je Heraskevič odgovoril, da bi morali biti uvodni vožnji razveljavljeni, ali pa bi moral opraviti več voženj v enem dnevu.

Preberi še Zelenski: 'Ponosni smo. Pogum je vreden več kot katera koli medalja'

Pritožba, ki jo je podal na Cas vsebuje zahtevo po razveljavitvi odločitve Mednarodne zveze za bob in skeleton s takojšnjim učinkom ali vožnjo pod nadzorom Casa do končne odločitve.

Cas je v svoji izjavi za javnost zapisal, da Heraskevič diskvalifikacijo z zimskih olimpijskih iger utemeljuje kot nesorazmerno in neutemeljeno s kakršnimikoli varnostnimi razlogi, kar mu povzroča nesorazmerno športno škodo.

Preberi še Ukrajinski sankači z gesto solidarnosti podprli izključenega rojaka

Heraskeviču niso dovolili nastopiti tik pred začetkom prve vožnje v Cortini, saj Mednarodni olimpijski komite na igrah ne dovoljuje nikakršnih političnih gest.

"Verjamem, da smo imeli v teh dneh tako veliko pozornost javnosti predvsem zaradi dejstva, da ljudje razumejo, da smo na pravi strani in nismo kršili nobenih pravil," je svojo izjavo za novinarje sklenil Heraskevič.

Vladislav Heraskevič ukrajina olimpijske igre

Olimpijski blišč in beda: bronasta medalja vredna le 4,18 evra

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Morgoth
13. 02. 2026 09.42
A se lahko neha vključevati politiko v kulturo in šport!?
Odgovori
0 0
Vakalunga
13. 02. 2026 09.41
Čudi me zakaj vse Ukrajince niso nagnali domov..
Odgovori
+1
1 0
patriot11
13. 02. 2026 09.38
Domov naj gre in to direktno na fronto.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Kaj storiti, ko otrok zakriči "sovražim te"?
Vaši možgani po porodu niso več isti
Vaši možgani po porodu niso več isti
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Pasji in mačji slog starševstva: kako najti pravo mero topline in svobode pri vzgoji otrok
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
Naj bo zima varna in zabavna: 10 pravil za smučanje
zadovoljna
Portal
Bila je njegova največja opora vse do smrti
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Dnevni horoskop: Ovni bodo neposredni, bike čaka nesporazum
Znana Slovenka je v sorodu s to političarko
Znana Slovenka je v sorodu s to političarko
Škornji, ki so trenutno največji hit
Škornji, ki so trenutno največji hit
vizita
Portal
Zgodnji znak Parkinsonove bolezni, ki se lahko pojavi več let pred tresavico
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Kaj se zgodi z vašim telesom, ko pijete toplo vodo
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Osebna izkušnja, ki opozarja na pomen raziskav za prihodnje generacije
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
Pomanjkanje omega-3 maščobnih kislin postaja globalni izziv
cekin
Portal
15 mesecev dela za za osnovni model Golfa?
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
3 horoskopska znamenja, ki bodo letos najverjetneje dala odpoved
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Evropske minimalne plače 2026: presenetljive razlike med državami
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
Za toliko bodo slovenski delodajalci višali plače
moskisvet
Portal
Kaj se zgodi s tvojim Facebook profilom, ko umreš?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Koliko krofov poje pravi Slovenec v pustnem tednu?
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Komentar zvezdnika dvignil veliko prahu
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
Slovenska navijaška pot od Laškega do Cortine
dominvrt
Portal
Pozabite na vrtnice, ta rastlina bo osvojila srce vaše partnerke
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
Kako očistiti rešetke pečice kot profesionalec
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
5 načinov, kako odmašiti WC školjko
okusno
Portal
Božanski krofi po receptu Sanje Sirk
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
Tako pripravite musako, ki se topi v ustih
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
7 najbolj priljubljenih pustnih receptov ta hip
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
Brez panike! Valentinovo lahko rešite s to hitro pripravljeno sladico
voyo
Portal
Trinajst življenj
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Ukradeno življenje
Ukradeno življenje
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534