Ukrajinec s 'sporno' čelado še vedno upa na nastop na ZOI

Vladislav Heraskevič je bil diskvalificiran zaradi čelade, na kateri so fotografije umrlih ukrajinskih športnikov, ki so bili ubiti zaradi ruske agresije na Ukrajino, ki traja že skoraj štiri leta.

"Naš cilj je vedno bil, da tekmujem," je Heraskevič povedal na četrtkovi tiskovni konferenci. Prvi dve vožnji sta že bili na sporedu, zato se poraja vprašanje, kdaj bi jih Heraskevič opravil v primeru pozitivne odločitve Casa. Ukrajinec je bil sicer na petih vožnjah za trening vselej med šestimi najhitrejšimi. Končna odločitev o dobitnikih medalj pa bo znana že danes.

Na vprašanje, kako si predstavlja, da bi lahko nastopil, je Heraskevič odgovoril, da bi morali biti uvodni vožnji razveljavljeni, ali pa bi moral opraviti več voženj v enem dnevu.