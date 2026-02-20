Ukrajinski paralimpijci bodo bojkotirali odprtja iger

"Ukrajinska paralimpijska reprezentanca in ukrajinski nacionalni paralimpijski komite bosta bojkotirala odprtje 14. zimskih paralimpijskih iger in zahtevata, da ukrajinske zastave ne uporabijo na otvoritveni slovesnosti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij v četrtek zvečer sporočil ukrajinski nacionalni paraolimpijski komite. Že v sredo so bojkot otvoritvene slovesnosti napovedali predstavniki ukrajinske vlade. Ukrajinski minister za šport Matvij Bidni je odločitev označil za "nezaslišano" ter Rusijo ter njeno zaveznico Belorusijo obtožil, da sta "šport spremenili v orodje vojne, laži in prezira".

Pred tem je zaradi odločitve krovnega paraolimpijskega komiteja IPC, da šestim ruskim in štirim beloruskim športnikom na bližnjih igrah v Milanu in Cortini dovoli nastop pod nacionalnimi simboli, bojkot napovedal tudi evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport Glenn Micallef. V Ukrajinskem paraolimpijskem komiteju so tudi druge sodelujoče države pozvali, naj prav tako bojkotirajo odprtje iger. Te bodo potekale do 15. marca. IPC je delno prepoved za športnike Rusije in Belorusije, ki je bila uvedena po ruski vojaški invaziji na Ukrajino, odpravil septembra. Oba nacionalna paralimpijska komiteja sta dobila status polnopravnega članstva. Ukrajinske oblasti so možnost, da bi ruski in beloruski športniki v Italiji tekmovali pod svojimi zastavami, že takrat označile za škandalozno in popolnoma v nasprotju s pravili iger. Udeležbi Rusov in Belorusov na paraolimpijskih igrah pod njihovimi nacionalnimi simboli nasprotuje tudi vlada v Italiji, gostiteljici zimskih iger Milano-Cortina. Zunanji minister Antonio Tajani in minister za šport Andrea Abodi sta izjavila, da je ruska agresija na Ukrajino v nasprotju z olimpijskim duhom.