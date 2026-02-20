Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Slovenija odloča 2026 Tujina Slovenija Črna kronika Dejstva Tuja scena Veriga dobrih ljudi Ceste TV spored
Voyo.si
Olimpijske igre

Ukrajinski paralimpijci bodo bojkotirali odprtja iger

Kijev, 20. 02. 2026 11.29 pred 43 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Ukrajinski sankači

Ukrajinski paralimpijski športniki se ne bodo udeležili otvoritvene slovesnosti paralimpijskih iger Milano-Cortina, ki bo 6. marca v Veroni. Tako so se odločili iz protesta proti odločitvi Mednarodnega paralimpijskega komiteja (IPC), da dovoli ruskim in beloruskim športnikom tekmovati pod njihovo nacionalno zastavo.

"Ukrajinska paralimpijska reprezentanca in ukrajinski nacionalni paralimpijski komite bosta bojkotirala odprtje 14. zimskih paralimpijskih iger in zahtevata, da ukrajinske zastave ne uporabijo na otvoritveni slovesnosti," je po poročanju tujih tiskovnih agencij v četrtek zvečer sporočil ukrajinski nacionalni paraolimpijski komite.

Že v sredo so bojkot otvoritvene slovesnosti napovedali predstavniki ukrajinske vlade. Ukrajinski minister za šport Matvij Bidni je odločitev označil za "nezaslišano" ter Rusijo ter njeno zaveznico Belorusijo obtožil, da sta "šport spremenili v orodje vojne, laži in prezira".

Vladislav Heraskevič prejel odlikovanje Red svobode
Vladislav Heraskevič prejel odlikovanje Red svobode
FOTO: Profimedia

Pred tem je zaradi odločitve krovnega paraolimpijskega komiteja IPC, da šestim ruskim in štirim beloruskim športnikom na bližnjih igrah v Milanu in Cortini dovoli nastop pod nacionalnimi simboli, bojkot napovedal tudi evropski komisar za medgeneracijsko pravičnost, mlade, kulturo in šport Glenn Micallef.

V Ukrajinskem paraolimpijskem komiteju so tudi druge sodelujoče države pozvali, naj prav tako bojkotirajo odprtje iger. Te bodo potekale do 15. marca.

IPC je delno prepoved za športnike Rusije in Belorusije, ki je bila uvedena po ruski vojaški invaziji na Ukrajino, odpravil septembra. Oba nacionalna paralimpijska komiteja sta dobila status polnopravnega članstva. Ukrajinske oblasti so možnost, da bi ruski in beloruski športniki v Italiji tekmovali pod svojimi zastavami, že takrat označile za škandalozno in popolnoma v nasprotju s pravili iger.

Udeležbi Rusov in Belorusov na paraolimpijskih igrah pod njihovimi nacionalnimi simboli nasprotuje tudi vlada v Italiji, gostiteljici zimskih iger Milano-Cortina. Zunanji minister Antonio Tajani in minister za šport Andrea Abodi sta izjavila, da je ruska agresija na Ukrajino v nasprotju z olimpijskim duhom.

Preberi še Ukrajinec s 'sporno' čelado še vedno upa na nastop na ZOI

Je pa predsednik Ukrajinskega paralimpijskega komiteja Valerij Suškevič povedal, da ukrajinski športniki ne bodo povsem bojkotirali iger. Ukrajina tradicionalno nastopa na zimskih paraolimpijskih igrah, saj je bila pred štirimi leti v Pekingu druga po številu osvojenih medalj.

Če na igrah ne bi nastopili, bi po njegovih besedah ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu omogočili, da si prisvoji zmago nad ukrajinskimi paralimpijci in nad Ukrajino z njihovo izključitvijo z iger. "To se ne bo zgodilo," je v intervjuju dejal 71-letnik.

Rusi in Belorusi po invaziji na Ukrajino niso smeli sodelovati na zimskih paralimpijskih igrah leta 2022 v Pekingu, nato pa so lahko tekmovali na paralimpijskih igrah leta 2024 v Parizu kot nevtralni športniki.

ukrajina olimpijske igre rusija

Pijana avstralska novinarka v vklopu z OI o legvanih in ceni kave

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jezenslovenec
20. 02. 2026 12.16
Prepovedat jim nastope.
Odgovori
+1
1 0
Prelepa Soča
20. 02. 2026 12.14
Zakaj so pa sploh prišli?
Odgovori
+2
2 0
EnBoRc
20. 02. 2026 12.02
nebojo pogrešani
Odgovori
+4
4 0
za bojši jutri
20. 02. 2026 11.56
Prav bi bilo, da bi vsi bojkotirali ukrajino-
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
Portal
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Dnevni horoskop: Raki bodo močni, device morajo biti potrpežljive
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
vizita
Portal
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
Delitev premoženja zunajzakonskih partnerjev: kako poteka?
moskisvet
Portal
Resnica, ki jo vsi skrivajo
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534