Ukrajinski skeletonist bo nadaljeval pravni boj z mednarodnim olimpijskim komitejem

V videu, ki ga je objavil na družabna omrežja je dejal, da bo "skupaj s svojo ekipo odvetnikov nadaljeval boj za svoje pravice in resnično verjamem, da bomo ta primer privedli do pravične razsodbe". Ni pa razkril, kakšne pravne korake namerava narediti.
"Svet se spominja naše tragedije. Ne borimo se samo na bojišču," je poudaril in dodal, da bodo v ta namen organizirali tudi dobrodelno akcijo.
Geste politične narave so med tekmovanji prepovedane z olimpijsko listino, na treningih pa so mu uporabo čelade dovolili. Mok mu je ponudil možnost, da namesto čelade v spomin na ubite kolege v ruski agresiji nosi črn trak in jo nemudoma po nastopu na tekmi pokaže v mešani coni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.