Olimpijske igre

Ukrajinski skeletonist bo nadaljeval pravni boj z mednarodnim olimpijskim komitejem

Cortina d'Ampezzo, 15. 02. 2026

Avtor:
STA
Vladislav Heraskevič prejel odlikovanje Red svobode

Ukrajinski skeletonist Vladislav Geraskevič je dejal, da bo nadaljeval pravno borbo zaradi diskvalifikacije z ZOI. Mednarodni olimpijski komite (Mok) ga je diskvalificiral, saj ni odstopil od namere, da bi na četrtkovi tekmi nosil čelado s portreti ubitih ukrajinskih športnikov. Odločitev komiteja je podprlo tudi mednarodno športno razsodišče Cas.

Vladislav Heraskevič prejel odlikovanje Red svobode
Vladislav Heraskevič prejel odlikovanje Red svobode
FOTO: Profimedia

V videu, ki ga je objavil na družabna omrežja je dejal, da bo "skupaj s svojo ekipo odvetnikov nadaljeval boj za svoje pravice in resnično verjamem, da bomo ta primer privedli do pravične razsodbe". Ni pa razkril, kakšne pravne korake namerava narediti.

"Svet se spominja naše tragedije. Ne borimo se samo na bojišču," je poudaril in dodal, da bodo v ta namen organizirali tudi dobrodelno akcijo.

Preberi še Ukrajina izključenega skeletonista sprejela kot junaka

Geste politične narave so med tekmovanji prepovedane z olimpijsko listino, na treningih pa so mu uporabo čelade dovolili. Mok mu je ponudil možnost, da namesto čelade v spomin na ubite kolege v ruski agresiji nosi črn trak in jo nemudoma po nastopu na tekmi pokaže v mešani coni.

ukrajina skeleton

