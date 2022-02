S Prevcem dihala cela vas: skorajda slavili, na koncu pa bili žalostni

Mlada družba se je že dopoldne zbrala v središču Dolenje vasi. 29-letni Peter Prevc je tam odraščal, zato ni dvoma, z njim diha celotna vas. Razočarani, po drugi strani pa ponosni, da je najstarejši od štirih bratov in sester v družini Prevc, danes pokazal dve odlični predstavi. "V avtu sem zavriskal. Mi živimo s tem, smo tudi s sosednje vasi doma, se poznamo. Tega se ne da opisati," pove domačin. "Pol točke do kolajne lahko pomeni tudi manj kot pol metra," pa pravi Robert Kranjec. "Pero je danes res super odskakal, ampak so bili trije fantje boljši. Nehvaležno četrto mesto. Jaz sem tudi malo slabe volje," še dodaja.

Dva Slovenca med najboljšimi desetimi, trije med petnajstimi in štirje v finalu. "To pomeni, da so naši orli v izjemni formi," je prepričan Jernej Damjan. Tekmo je gledal na Kitajskem, v Peking je odpotoval skupaj z našimi olimpijci. Na Prevčev rezultat pa pravi: "Če je kdo tisti, ki lahko to prenese, je to Peter. Ker on že ima medaljo doma. Če bi bil to drugi fant, bi to bilo precej težje, Peter pa že ima dve olimpijski medalji doma, zato je njemu gotovo lažje. Vsak je žalosten v tako trenutku, to je popolnoma normalno".

"Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal," je citat, ki najbolj navdihuje Petra Prevca. Dve olimpijski kolajni je osvojil že prvi 21-ih v Sočiju. Da še ni rekel zadnje, verjame tudi Kranjec: "Pero je res tekmovalec za velike tekme in to je dokazal že v preteklosti v svoji karieri, vprašanje je bilo samo, kdaj se mu bo odprlo. Danes se je res pokazal z dvema izjemnima skokoma. Škoda". Čeprav rezultat danes ni bil okronan s kolajno, je za samozavest športnika, pa tudi celotne ekipe, lahko ključen. "To so skoki. Fantje so našpičeni, jaz upam, da jih je tole danes vse skupaj samo še bolj podžgalo in da bodo v naslednjih tekmah še boljši, ker se moramo zavedati, da ni konec," še pove Damjan.

Tako v Dolenji vasi kot tudi Radovljici, kjer Peter Prevc živi, bodo domačini pesti stiskali še naprej, vse do konca olimpijskih iger.