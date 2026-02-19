Naslovnica
Olimpijske igre

V ponedeljek sprejem za slovensko olimpijsko reprezentanco

Ljubljana, 19. 02. 2026 18.56 pred 19 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
FOTOGALERIJA: Podelitev medalj na mešani ekipni tekmi

Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026 se bodo končale v nedeljo. Že v ponedeljek pa bo na Mestnem trgu v Ljubljani sprejem za slovenske športnice in športnike, ki so sodelovali na igrah.

Domen Prevc
Domen Prevc
FOTO: AP

"Naše športnice in športnike bomo slovesno sprejeli v ponedeljek, 23. februarja, ob 17.30 na Mestnem trgu. Vabimo vas, da se nam pridružite pri pozdravu naših olimpijskih junakinj in junakov," so zapisali v slovenskem taboru in dodali, da bodo kot glasbeni gostje nastopili Hamo & Tribute 2 Love.

Slovenija je za zdaj na ZOI 2026 osvojila štiri kolajne, dve zlati, srebrno in bronasto. Vse štiri so osvojili skakalci. Zlata sta bila mešana ekipa ter Domen Prevc, srebrna in bronasta pa Nika Prevc.

Nordijski kombinatorec pred odskokom trčil v puhalnik snega

mungus
19. 02. 2026 19.19
Lepo!
bibaleze
