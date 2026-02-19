V ponedeljek sprejem za slovensko olimpijsko reprezentanco

"Naše športnice in športnike bomo slovesno sprejeli v ponedeljek, 23. februarja, ob 17.30 na Mestnem trgu. Vabimo vas, da se nam pridružite pri pozdravu naših olimpijskih junakinj in junakov," so zapisali v slovenskem taboru in dodali, da bodo kot glasbeni gostje nastopili Hamo & Tribute 2 Love.

Slovenija je za zdaj na ZOI 2026 osvojila štiri kolajne, dve zlati, srebrno in bronasto. Vse štiri so osvojili skakalci. Zlata sta bila mešana ekipa ter Domen Prevc, srebrna in bronasta pa Nika Prevc.