Pred zadnjo tekmo v skupini: 'V tekmo z Nemčijo bomo vstopili sproščeni'

Na slovensko-japonskem obračunu je blestel Koprčan Aleks Vlah, ki je za zmago 29:28 dosegel kar 14 golov, enega manj od rekordnega dosežka Poljaka Jerzyja Klempela na OI v Montrealu 1976. "Danes oziroma včeraj sem izvedel, da sem bil blizu rekorda, tako da pomisliš tudi na to, ampak tako nisem razmišljal. Tega (med tekmo) sploh nisem vedel. Pač, vesel sem, ampak pomembnejša je bila seveda zmaga," je po obračunu za našo spletno stran dejal Vlah.

Izbrancem selektorja Uroša Zormana so tekmeci iz dežele vzhajajočega sonca povzročili kar nekaj preglavic, na koncu pa se je vse končalo po željah slovenskih rokometašev. Po tretji zmagi, pred današnjim obračunom z Japonci so premagali še Hrvate in Švede, so si izborili nastop v četrtfinalu, ki bo 7. avgusta na stadionu Pierre Mauroy v Lillu. "Po dveh zmagah proti Hrvaški in Švedski igraš z neobičajno ekipo, ki igra drugačen stil, in dejali smo pred tekmo, da bo to zagotovo ena težjih tekem oziroma verjetno najtežja. In tako je na koncu tudi bilo. Na njih smo se pripravili maksimalno. Njihova igra oziroma ta igra ena na ena z njihovimi hitrimi igralci je povzročala težave. Igrali smo sproščeno. Nismo šli v neke panične minute, ampak smo držali prednost v drugem polčasu," je potek obračuna z Japonsko opisal Vlah.