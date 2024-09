Več kot 40 primerov dopinga pred in med preteklimi olimpijskimi igrami v Parizu

Protidopinški program za olimpijske igre v Parizu je ujelo pet športnikov po tem, ko so prej odkrili 40 dopinških prekrškov med tekmovalci, ki so najverjetneje nameravali sodelovati na igrah, je v četrtek sporočila agencija, ki je vodila operacijo. Med povzetkom olimpijskega programa je Mednarodna agencija za testiranje (ITA) sporočila, da je bilo med olimpijskim obdobjem, julija in avgusta, zbranih 6.130 vzorcev od 4.150 športnikov. Vzorci so bili odvzeti iz urina, krvi in posušenih kapljic krvi.

Odvzem vzorcev od skoraj 39 % športnikov predstavlja "4 % povečanje pozitivnih dopinških testov v primerjavi s Tokijem 2020 in 10 % v primerjavi z igrami v Riu leta 2016," je sporočila ITA. Najbolj množično testirani športniki so bili iz Združene države Amerike, Francije, Kitajske, Avstralije in Velika Britanije. Agencija je povedala, da je bilo skoraj 90 % športnikov, ki so sodelovali, testiranih vsaj enkrat pred začetkom iger.

Doping v športu je še vedno razširjen, predvsem v vzdržljivostnih športih in športih, kjer je potrebna fizična moč. FOTO: Shutterstock icon-expand

"ITA lahko prav tako poroča o več kot 40 kršitvah protidopinških pravil, ki izhajajo iz testiranj, izvedenih v imenu svojih partnerjev pred igrami, in se nanašajo na športnike, ki so najverjetneje nameravali sodelovati," je sporočila. Vzorci, zbrani med igrami, in izbrani vzorci iz predigre testiranj bodo shranjeni 10 let. Lahko jih bodo ponovno odprli in analizirali, ko bodo na voljo boljši testi in nove informacije.

Nedavno je bil na udaru kritik tudi trenutno prvi tenisač sveta, Janik Sinner, ki pa je bil oproščen in ni bil suspendiran. FOTO: AP icon-expand