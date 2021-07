Velenškova obstala v drugem krogu

Obe judoistki sta dvoboj začeli pasivno, zato sta po 52 sekundah dobili kazen. Tudi v nadaljevanju ni nobeni uspel met za kakšno točko, je pa Slovenka po dveh minutah in 39 sekundah dvoboja prejela drugo kazen, po treh minutah in 34 sekundah pa še tretjo, ki je pomenila konec boja. Sodniki so po ogledu posnetka ocenili, da je Velenškova nepravilno odmaknila glavo.

V prvem krogu je Ana Velenšek proti Američanki Nino Cutro-Kelly zmagala hitro, po 47 sekundah, ko ji je uspel met za ipon. najprej je po 45 sekundah dobila točko za vazari, dve sekundi pozneje pa je dvoboj predčasno končala z metom za ipon.

Z izpadom Velenškove so se v Tokiu končali slovenski judoistični nastopi.