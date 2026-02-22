Naslovnica
Olimpijske igre

Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

Ljubljana, 22. 02. 2026 11.29

Avtor:
N.M.
Lindsey Vonn

Ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn je po koncu sezone in novem posegu sporočila, da vrnitve na tekmovalne strmine ne obžaluje. Z delno zamenjavo kolena se je vrnila v vrh, zmagovala in osvojila smukaški seštevek, ob tem pa se odzvala tudi na očitke, da bi morala mesto prepustiti mlajšim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ena najuspešnejših alpskih smučark iz ZDA Lindsey Vonn je po sezoni, ki se je zanjo končala v bolniški postelji, na družbenih omrežjih potegnila črto pod svojo vrnitvijo. Sporočilo je bilo jasno: "Ni bilo zaman ... bilo je vse." Ob tem je priznala, da se ji ob okrevanju vse zdi nekoliko oddaljeno, vendar ostaja dejstvo, da se je vrnila, tekmovala in zmagovala.

V sezono je vstopila po delni zamenjavi kolena in ob številnih dvomih, ali je povratek na najvišjo raven sploh mogoč. "Vrnila sem se. Zmagala sem. Naredila sem tisto, kar se je večini zdelo nemogoče pri mojih letih in z delno zamenjavo kolena," je zapisala. Statistika potrjuje njene besede, sezono je končala kot prva v smukaškem seštevku, bila tretja v superveleslalomu, ob tem dosegla dve smukaški zmagi ter sedem uvrstitev na stopničke na osmih tekmah.

Vonn se je po svetovnem prvenstvu leta 2019 tekmovalno upokojila, a se po skoraj šestih letih znova vrnila na bele strmine. V svetovnem pokalu je športnica zbrala kar 84 zmag, s čimer se uvršča med najuspešnejše alpske smučarke vseh časov. Na olimpijskih igrah je edino zlato medaljo osvojila leta 2010 v Vancouvru, kjer je bila najboljša v smuku, isti nastop pa je dopolnila še z bronom v superveleslalomu. Osem let pozneje je v Pyeongchangu olimpijsko zbirko obogatila še z bronasto medaljo v svoji paradni disciplini – smuku.

Lindsey Vonn ima številno in zvesto bazo navijačev
Lindsey Vonn ima številno in zvesto bazo navijačev
FOTO: Profimeda

Dotaknila se je tudi kritik, ki so spremljale njen povratek. Kot je zapisala, jo je prizadelo, ko so ji očitali sebičnost in menili, da bi morala olimpijsko mesto prepustiti komu drugemu. Ob tem je poudarila, da si je svoje mesto priborila z rezultati in da v vrhunskem športu štejejo dosežki na progi.

Čeprav ni uresničila svojega "končnega cilja", kot ga je poimenovala sama, na sezono gleda s ponosom. "Nemogoče ni nemogoče, dokler ni narejeno. Nisem dosegla svojega končnega cilja ... a naredila sem veliko," je dodala in se zahvalila vsem, ki so verjeli vanjo.

Njena vrnitev tako ostaja zgodba o vztrajnosti in dokazovanju, sezona, v kateri je kljub operaciji in bolečinam še enkrat posegla po vrhu in potrdila, da odločitev za povratek ni bila napaka. Tudi če se je vse skupaj končalo v bolečini in z veliko solza.

olimpijske igre alpsko smučanje Lindsey Vonn poškodba operacija smuk

Z atletskih stez na led: tekel z Boltom, na igrah v bobu

Sanje Grofov
