Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

Ena najuspešnejših alpskih smučark iz ZDA Lindsey Vonn je po sezoni, ki se je zanjo končala v bolniški postelji, na družbenih omrežjih potegnila črto pod svojo vrnitvijo. Sporočilo je bilo jasno: "Ni bilo zaman ... bilo je vse." Ob tem je priznala, da se ji ob okrevanju vse zdi nekoliko oddaljeno, vendar ostaja dejstvo, da se je vrnila, tekmovala in zmagovala. V sezono je vstopila po delni zamenjavi kolena in ob številnih dvomih, ali je povratek na najvišjo raven sploh mogoč. "Vrnila sem se. Zmagala sem. Naredila sem tisto, kar se je večini zdelo nemogoče pri mojih letih in z delno zamenjavo kolena," je zapisala. Statistika potrjuje njene besede, sezono je končala kot prva v smukaškem seštevku, bila tretja v superveleslalomu, ob tem dosegla dve smukaški zmagi ter sedem uvrstitev na stopničke na osmih tekmah.

Vonn se je po svetovnem prvenstvu leta 2019 tekmovalno upokojila, a se po skoraj šestih letih znova vrnila na bele strmine. V svetovnem pokalu je športnica zbrala kar 84 zmag, s čimer se uvršča med najuspešnejše alpske smučarke vseh časov. Na olimpijskih igrah je edino zlato medaljo osvojila leta 2010 v Vancouvru, kjer je bila najboljša v smuku, isti nastop pa je dopolnila še z bronom v superveleslalomu. Osem let pozneje je v Pyeongchangu olimpijsko zbirko obogatila še z bronasto medaljo v svoji paradni disciplini – smuku.

Lindsey Vonn ima številno in zvesto bazo navijačev FOTO: Profimeda