Zlomljena, a brez dvoma: Vonnova ne obžaluje vrnitve

Ena najuspešnejših alpskih smučark iz ZDA Lindsey Vonn je po sezoni, ki se je zanjo končala v bolniški postelji, na družbenih omrežjih potegnila črto pod svojo vrnitvijo. Sporočilo je bilo jasno: "Ni bilo zaman ... bilo je vse." Ob tem je priznala, da se ji ob okrevanju vse zdi nekoliko oddaljeno, vendar ostaja dejstvo, da se je vrnila, tekmovala in zmagovala.
V sezono je vstopila po delni zamenjavi kolena in ob številnih dvomih, ali je povratek na najvišjo raven sploh mogoč. "Vrnila sem se. Zmagala sem. Naredila sem tisto, kar se je večini zdelo nemogoče pri mojih letih in z delno zamenjavo kolena," je zapisala. Statistika potrjuje njene besede, sezono je končala kot prva v smukaškem seštevku, bila tretja v superveleslalomu, ob tem dosegla dve smukaški zmagi ter sedem uvrstitev na stopničke na osmih tekmah.
Dotaknila se je tudi kritik, ki so spremljale njen povratek. Kot je zapisala, jo je prizadelo, ko so ji očitali sebičnost in menili, da bi morala olimpijsko mesto prepustiti komu drugemu. Ob tem je poudarila, da si je svoje mesto priborila z rezultati in da v vrhunskem športu štejejo dosežki na progi.
Čeprav ni uresničila svojega "končnega cilja", kot ga je poimenovala sama, na sezono gleda s ponosom. "Nemogoče ni nemogoče, dokler ni narejeno. Nisem dosegla svojega končnega cilja ... a naredila sem veliko," je dodala in se zahvalila vsem, ki so verjeli vanjo.
Njena vrnitev tako ostaja zgodba o vztrajnosti in dokazovanju, sezona, v kateri je kljub operaciji in bolečinam še enkrat posegla po vrhu in potrdila, da odločitev za povratek ni bila napaka. Tudi če se je vse skupaj končalo v bolečini in z veliko solza.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.