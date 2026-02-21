Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu

Nesreča se je zgodila, ko je Američanka Kristen Santos-Griswold nepravilno prehitevala in podrla tako Poljakinjo kot 14-kratno olimpijsko prvakinjo iz Italije Arianno Fontano. Pri veliki hitrosti je med padcem nato Američanka Poljakinjo z drsalko udarila po obrazu. Zaradi ostrih rezil ji je takoj začela teči kri.

Tekmo so prekinili, k Sellierjevi pa so takoj pritekli reševalci. Vidno okrvavljeno Poljakinjo so pred kamerami zaščitili z belo rjuho in jo nato na nosilih odnesli iz dvorane. Ob tem je gledalcem v dvorani dvignila palec in nakazala, da je v redu. Po intervenciji so morali delavci v dvorani očistiti še led, saj so bili v zadnjem ovinku na njem vidni sledovi krvi.

