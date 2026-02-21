Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu

Nesreča se je zgodila, ko je Američanka Kristen Santos-Griswold nepravilno prehitevala in podrla tako Poljakinjo kot 14-kratno olimpijsko prvakinjo iz Italije Arianno Fontano.
Pri veliki hitrosti je med padcem nato Američanka Poljakinjo z drsalko udarila po obrazu. Zaradi ostrih rezil ji je takoj začela teči kri.
Tekmo so prekinili, k Sellierjevi pa so takoj pritekli reševalci. Vidno okrvavljeno Poljakinjo so pred kamerami zaščitili z belo rjuho in jo nato na nosilih odnesli iz dvorane. Ob tem je gledalcem v dvorani dvignila palec in nakazala, da je v redu.
Po intervenciji so morali delavci v dvorani očistiti še led, saj so bili v zadnjem ovinku na njem vidni sledovi krvi.
Iz poljske ekipe so sporočili, da je oko Sellierjeve v redu in da so ji že v dvorani zašili rano na licu ter jo nato odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave.
Poljski mediji poročajo še, da ima njihova olimpijka najverjetneje poškodovano zigomatično kost, gre za kost na obrazu, ki tvori izbočino lic in del očesne votline. V bolnišnici so se po temeljitih pregledih odločili, da ji rano odprejo in ocenijo poškodbo kosti. Šlo naj bi sicer za manjši zlom.
Američanka je bila zaradi nepravilnega prehitevanja kaznovana in ni napredovala v četrtfinale.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.