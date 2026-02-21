Naslovnica
Olimpijske igre

Z drsalko po obrazu porezala tekmovalko, ki je okrvavljena obležala na ledu

Milano, 21. 02. 2026 08.38 pred 1 uro 1 min branja 14

Avtor:
N.L.
Padec poljske hitrostne drsalke

Na olimpijskih igrah v Milanu odmeva nova huda poškodba. Med preizkušnjo na 1500 metrov v hitrostnem drsanju je ameriška tekmovalka v zavoju z drsalnim rezilom po obrazu in tik pod levim očesom porezala poljsko tekmovalko Kamilo Sellier, ki so jo morali odpeljati v bolnišnico.

Nesreča se je zgodila, ko je Američanka Kristen Santos-Griswold nepravilno prehitevala in podrla tako Poljakinjo kot 14-kratno olimpijsko prvakinjo iz Italije Arianno Fontano.

Pri veliki hitrosti je med padcem nato Američanka Poljakinjo z drsalko udarila po obrazu. Zaradi ostrih rezil ji je takoj začela teči kri.

Tekmo so prekinili, k Sellierjevi pa so takoj pritekli reševalci. Vidno okrvavljeno Poljakinjo so pred kamerami zaščitili z belo rjuho in jo nato na nosilih odnesli iz dvorane. Ob tem je gledalcem v dvorani dvignila palec in nakazala, da je v redu.

Po intervenciji so morali delavci v dvorani očistiti še led, saj so bili v zadnjem ovinku na njem vidni sledovi krvi.

Iz poljske ekipe so sporočili, da je oko Sellierjeve v redu in da so ji že v dvorani zašili rano na licu ter jo nato odpeljali v bolnišnico na dodatne preiskave.

Poljski mediji poročajo še, da ima njihova olimpijka najverjetneje poškodovano zigomatično kost, gre za kost na obrazu, ki tvori izbočino lic in del očesne votline. V bolnišnici so se po temeljitih pregledih odločili, da ji rano odprejo in ocenijo poškodbo kosti. Šlo naj bi sicer za manjši zlom.

Američanka je bila zaradi nepravilnega prehitevanja kaznovana in ni napredovala v četrtfinale.

hitrostno drsanje Olimpijske igre poškodba Kamila Sellier

Severnoameričani za olimpijski hokejski prestiž, Evropi le tolažilna nagrada

Giacomel po odstopu pristal v bolnišnici

bibaleze
